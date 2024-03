Médula | Alicia a la campaña de Xóchitl y, ¿Zeferino Torreblanca regresa al PRD?

Se espera que con el nombramiento de Alicia Zamora Villalba como delegada en Guerrero a la campaña de Xóchitl Gálvez se le vean pies, pero sobre todo cabeza.

A la candidata del PAN-PRI-PRD no le funcionó eso de denominar a encopetadas damas y perfumados caballeros como “la sociedad civil”, término mucho más amplio que el jet set tropical de saloncito, aire acondicionado y besito en el cachete.

Y es que los votos no se ganan en la Costera, sino en las colonias. Hay que ir a ellas. El mensaje no se difunde en la comodidad de una silla mientras la seguridad del hotel de 5 estrellas no deja pasar a los reporteros que cubrirán el evento, sino dando a estos las facilidades para hacer su trabajo, como no sucedió en la primera visita de Xóchitl cuando aún no era candidata.

Por eso, poner al frente a una mujer experimentada en territorio y con oficio político como Alicia Zamora, puede ayudar a que se vea presencia en Guerrero de la candidata opositora.

Aunque del otro lado, la campaña de Claudia Sheinbaum tampoco ha cantado bien las rancheras, ni se ve que haya quien la coordine en el estado.

Pareciera una pijamada en la que todos los niños quieren taparse con la misma cobija, aunque no los alcance a cubrir a todos y corran el riesgo de que les jalen las patas por dejarlas al aire.

Ojo, ya nomás tienen dos meses por delante. Les aviso por si no se han dado cuenta.

El ton y el son

El PRD abrió la puerta a Zeferino Torreblanca Galindo para hacerlo candidato de la coalición opositora en Acapulco, municipio en el que sin duda ha sido el alcalde mejor recordado de los últimos tiempos.

Torreblanca, el presidente municipal y gobernador de la alternancia en Acapulco y Guerrero, cargos a los que llegó por el PRD, pero también apoyado por el panismo local, que sin duda también estaría dispuesto a apoyarlo.

La pregunta es si el PRI. al que derrotó en dos elecciones y contra el que mantuvo un discurso casi comparable con Andrés Manuel López Obrador contra la mafia del poder, también lo estaría, pero sobre todo, si el exalcalde y exgobernador abanderaría a ese priísmo del que fue el más duro crítico.

Yo pienso que sí, pues como se dice, la política es de circunstancias.

#Revolcadero

Allá en un pueblo olvidado de aquellos que nomás se recuerdan en los chistes, había un arroyo que se cruzaba gracias a una gruesa cuerda amarrada a unos árboles de tejocote. Por la noche la cuerda asemejaba una enorme boa y daba miedo agarrarla, pero no quedaba de otra a quien debía pasar al otro lado.

La reelección en México es como la riata que pende de los tejocotes, los políticos dicen que les da cosa, pero bien que se cuelgan de ella.

Así que tenemos aspirantes a repetir en el Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso de Guerrero y los Ayuntamientos. Pero eso sí, si les preguntan, nadie está a favor de la reelección. A ver si en sus próximos periodos como legisladores, los que de ellos logren regresar al escaño o la curul, hacen algo para eliminarla de la Ley. Ajá.