Dicen que en política gana quien menos errores comete. Me parece que Xóchitl Gálvez cometió varios en el primer debate de candidatos presidenciales.

El primero de ellos fue intentar etiquetar a su oponente Claudia Sheinbaum como la Dama de Hielo.

Pienso que puede llevar a la audiencia a confundir por paronimia con la Dama de Hierro, como se conoció a Margaret Thatcher.

Aunque ésta era de derecha y Sheinbaum es de izquierda, Xóchitl pone involuntariamente a Claudia al nivel de la primera mujer en ocupar en Gran Bretaña el cargo de primer ministro, equivalente a presidente en México, donde hay una altísima probabilidad de que tengamos a la primera mujer presidenta en la historia.

Se supone que pueda ser una de ambas, pero ella está colocando a su rival en, repito, involuntaria analogía con una figura mundialmente conocida como la primera de su género en su respectivo país, en lograr el cargo que ellas buscan aquí, en México.

También porque en el ejercicio de gobierno, se deben tomar, quiérase o no, tanto decisiones frías, como las sensibles,

La Dama de Hierro no solo es considerada una política, sino una estadista. ¡Vaya estatus que le dan Gálvez y asesores, a su adversaria! La Dama de Hielo.

Otro error es no asumirse. Dice el politólogo argentino Agustín Laje en su libro La Batalla Cultural que el problema de la derecha es que no se asume como derecha. El de Xóchitl es que no se asume como representante de los partidos que la postularon.

Aunque se diga que llegó como propuesta ciudadana, es política, y ha ocupado cargos principalmente por el PAN como delgada de la Miguel Hidalgo, y por el PAN, PRD y MC arribó al Senado.

Si le apenan, para qué ir con ellos. La niña que baila con vergüenza difícilmente ganará el concurso de baile.

Uno más fue, no haber colocado el escudo nacional al revés, sino haber salido con la maroma al día siguiente de que eso estaba fríamente calculado como decía el Chapulín Colorado, personaje del genial Chespirito conocido por el uso de la falacia en su divertida serie televisiva.

Cuando se protesta se reivindica la causa al momento de la acción política, no se explica al día siguiente en las redes sociales.

Pero la más grave, vino precisamente en el post debate. En la entrevista que le hizo el periodista Joaquín López Dóriga, “el formato favoreció a Claudia”, dijo Xóchitl, poniendo la cereza del pastel. Si el debate favoreció a Sheinbaum, ¿a quiénes no?

Recordemos que Claudia es la puntera, y cuidó su target desde el primer momento al felicitar al gobierno mexicano por romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Plantó bandera de México, y bandera de la marca López Obrador, desde el principio. Y se mantuvo.

Si Xóchitl quería repuntar debió hacer que cometiera errores. No cometerlos ella.

El ton y el son

El pasado 29 de marzo se cumplieron 35 años del fallecimiento de Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che. Músico que pasó del rock a la cumbia con mucha popularidad en este género por su ritmo y sus letras sobre la cotidianidad siempre jocosas como “Dónde te agarró al temblor”, y “Esta noche cena Pancho”.

Muchas de ellas generaron frases de sabiduría popular como aquella que preguntaba “¿Qué culpa tiene la estaca, si el sapo salta y se ensarta?”.

¿Le suena? Eso le pasó al responsable de prensa de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Edgar Neri Quevedo, quien se fue de boca y mordió el anzuelo que reporteros de investigación de Televisa N+Focus.

Les confesó en videollamada grabada y transmitida en la televisión nacional, la manera en que a cambio de dinero ayuda a los políticos de todos los partidos, sin importar que no sean de MC, a poner anuncios espectaculares evadiendo a las autoridades electorales, lo que fue calificado por el influyente medio nacional como “un esquema corrupto”, y a él como “traficante de portadas”, pues mediante su revista 99 Grados es como hace pasar la propaganda electoral como trabajo periodístico, y así escuda la evasión a la Ley como un acto de libertad de expresión.

En un partido que respeta la Ley y sus principios ya se hubiera dado a conocer su remoción. Obviamente ni a MC, ni a Dante Delgado, ni a Julián López les importan ni los principios, ni la Ley. Menos la fosforrupción. Para decirlo ad hoc.