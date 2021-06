Debate de insultos

La verdad si yo fuera candidato me daría profunda vergüenz adecir que gané el debate, ese debate que vimos ayer entre los candidatos a la presidencia municipal de Acapulco, en el cual delincuente, corrupta y payaso fueron las palabras que predominaron por encima de las propuestas.

Sí las hubo. Pero ante los ataques ad hominem parecieron más como la lectura de la tarea, como un listado de buenas intenciones que pasaron sin pena ni gloria y de las cuales los ciudadanos difícilmente recordaremos alguna.

¿Qué es lo que se recordará del debate?

¿Un Ramiro Solorio acusando a Ricardo Taja de haberle mandado matar a su perrito y a Taja diciéndole a Solorio mantenido que vive del sueldo de su esposa?

¿El impresionante cinismo de Abelina López negando su confesión de que corrompió a un juez con 20 mil pesos hecha pública en la máxima tribuna de la nación?

¿Una Luisa Fontova y un Igor Aguirre lanzando zancadillas a los punteros y evidenciando el desconocimiento de la candidata de Morena sobre los temas que ella misma estaba proponiendo?

Tal vez a un Alejandro Carabias, a Mauricio Legarreta y al Güero Alonso intentando en vano retomar el rumbo del debate hacia las propuestas y no hacía el pleito de descalificaciones personales en que el candidato de Movimiento Ciudadano logró convertir ese foro.

Pienso que el debate no tuvo un ganador absoluto si se le ve desgrana en diferentes criterios.

Si fue por notoriedad, lo ganó Ramiro Solorio quien logró que uno de los punteros se enganchara con él.

Si por propuesta Alejandro Carabias fue el más aterrizado en su diagnóstico y acciones a realizar para sanear las finanzas del municipio.

Si por desempeño, Ricardo Taja tuvo el temple de encarar sin evadir, responder y señalar con elementos y sin dejar de dar a conocer sus propuestas.

Pero lamentablemente, el ciudadano nuevamente se queda sin la oportunidad de saber qué propuesta de qué candidato es viable o no, porque el debate entre candidatos no fue de ideas, ni de proyectos, si no de mercado, y no me refiero a marketing, si no a mercado, a una mera discusión de barrio.

Valdría la pena que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana renovara su formato, porque es verdaderamente de miedo, pensar que este tipo de alegatos realmente pueda abonar en algo para que los electores decidan de manera informada y razonada, cuando los elementos de análisis que reciben en estos actos consisten solamente en quién le dijo más feo a quién.

EL TON Y EL SON

La postura de Héctor Astudillo ante la posibilidad del regreso a clases el próximo lunes es realista, no se puede regresar a clases presenciales en una o dos semanas de estar en semáforo verde luego de 15 meses sin que maestros ni alumnos hayan estado en las aulas.

Regresar en estas condiciones supone un gasto a la economía familiar afectada por la pandemia, sobre todo por el uso de uniformes. No hay que olvidar que niños y adolescentes están en desarrollo y obviamente sus uniformes de hace 60 semanas simplemente ya no les quedan. Hay que comprar.

Peor aún, aquellos que el 20 de marzo del año pasado, cuando se suspendieron las clases presenciales, cursaban quinto de primaria hoy están terminando el sexto y por ingresar a la secundaria; los que iban en segundo de secundaria hoy están por ir a la prepa y sus papás ya están en muchos de los casos comprando los uniformes para ese nuevo nivel que cursarán sus hijos luego ante la mayor probabilidad de que el próximo inicio escolar las clases se reanuden con mayor seguridad. Y no hablemos de los zapatos, los útiles… Y la cuota “voluntaria”.

Esto porque no es lo mismo que las clases comiencen el próximo lunes cuando estará vacunada la gente de 50 años hacia arriba, a que lo hagan en agosto cuando, al lento ritmo que lleva la campaña nacional, chance y vayan ya con los de 20 por lo menos.

La Secretaría de Educación establece en su página oficial entre las actividades a realizar al reinicio de clases presenciales la instalación de la comisión de salud, la limpieza profunda del plantel (que ya debería estarse haciendo), una reunión con padres de familia (que de 50 años para abajo no están vacunados), la realización del Consejo Técnico Escolar que está programado en el calendario escolar para el 25 de junio (tres semanas después del día en que se busca regresar a clases presenciales), y un periodo de nivelación.

¿Cuánto tiempo llevaría este periodo de nivelación? Los niños entrarían a clases el 7 de junio, solo por 21 días hábiles para salir de vacaciones el 9 de agosto. Sería un regreso matemático no por la precisión de sus etapas, sino por la multiplicación de problemas.

#Revolcadero

ADIOS INVERSIONES.- En los organismos empresariales hay preocupación ante un posible retroceso en la inversión turística si Abelina López da continuidad al gobierno de Adela Román. Si atraer inversiones ha sido complicado con la indolencia de la actual alcaldesa ante la pérdida de empleos por la pandemia durante la cual negó cualquier apoyo para conservar las fuentes de trabajo, con Abelina no habría certeza jurídica debido a que la ubican como líder de invasores de terrenos.

MMA DEVOLUCIONES.- Que es esa indolencia demostrada por los gobiernos y actores políticos de Morena la que le ha generado a Mario Moreno Arcos buenos dividendos que le han permitido empatar cartones y estar en posibilidades reales de ser gobernador de Guerrero. En el estado ha tenido mucho eco su promesa: Moreno te regresa lo que Morena te quita.