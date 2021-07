Así opina Oflo

La “mañanera” del 19.07.2021 fue aterciopelada desde la Octava Región Naval Militar de la Costera de Acapulco. Refiriéndose a Guerrero el presidente de todos los mexicanos señaló: “Les expresamos nuestro apoyo y solidaridad, es de los estados prioritarios, que vamos a seguir atendiendo de manera especial porque tiene carencias, hay población en pobreza y marginación”.

Más bien quien le escribe sus líneas discursivas, debió reiterarle que en Guerrero desde hace cinco décadas es la entidad federativa que registra el mayor Índice de Marginación Económica del país, donde además existen los dos municipios de mayor marginación no sólo de México, sino de América Latina: Cochoapa el Grande y Metlatónoc.

En esa mañanera el inquilino vip de Palacio Nacional expresó que se está haciendo en Guerrero una inversión pública federal importante. Al respecto, sólo comentar, si se refiere a las obritas del Parque Papagayo, o los 500 millones que desde hace dos años se invirtieron en Chilpancingo e Iguala, nada que ver de lo que financieramente demanda y necesita esta tierra suriana.

No debe soslayarse que Guerrero es de los estados prioritarios que deben ser objeto de una atención especial por el gobierno federal. Por ejemplo, Acapulco como el destino turístico pionero en los años 50’s, requiere de una fuerte inversión para construirle un nuevo Centro Cultural y de Convenciones. El actual se inauguró el 25 de octubre de 1973 hoy convertido en un lamentable cementerio.

Esta magna obra turística, el Centro de Convenciones Acapulco (CIA), debe ser el principal proyecto que entre muchos otros, debe apadrinar el gobierno estatal que emprenderá Evelyn Salgado Pineda y con ello demostrar la frase propia y contundente, “hechos son amores”.

Por ello dedicar esta <PrimeraParte> de mi análisis al CIA que ciertamente, requiere de una cirugía especial acompañada de varios miles de millones pesos que, al ser construido con la tecnología de punta mejorará la productividad y competitividad de la red hotelera, restaurantera y de servicios de las Zonas Turísticas Dorada y Tradicional, hoy en plena terapia intensiva y atiborradas de un turismo de masas.

Como en su momento señaló el Gobernador Torreblanca Galindo, “no busquemos protuberancias donde no existen”, esto en virtud de que al tener claridad de la magnitud del proyecto del CIA y al no disponer de suficiente inversión estatal, previa licitación pública se concesionó al Grupo CABBSA Constructora S.A. de C.V., que al no saber impulsarlo y aprovechar esa oportunidad económica, el gobierno de Layo Aguirre Rivero, pues simple y sencillamente lo derrumbó.

El CIA debió ser proyecto turístico de excelencia de Astudillo Flores, donde inversionistas turísticos de diversa índole pudieron generar múltiples empleos, de impacto considerable de la infraestructura e imagen urbana de Acapulco, hoy muy complicada y en condiciones paupérrimas.

Astudillo Flores y SECTUR Guerrero sólo batearon para La Riviera Diamante, y un solo hit para Playa Manzanillo, empoderando aún más al magnate Señor de La Riviera Diamante Juan Antonio Hernández Venegas, al que premió con un diploma que le hizo entrega el gobierno de Guerrero en la pasada FITUR de España, costo desmedido que no tuvo por qué hacerse, pero se hizo.

Entiéndase que los dados estuvieron cargados para Diamante, la negativa estuvo en automático al proyecto propuesto por el entonces Titular de SECTUR federal, Enrique de la Madrid Cordero, el cual mediante un solo tiro con know how de FONATUR, se pretendió construir un nuevo Centro de Convenciones que traía consigo rescatar el Club de Golf Acapulco (concesionado por BANXICO a empresarios porteños), donde se construiría una Torre de Avistamiento, un Macro Acuario, cadenas de tiendas y restaurantes boutique, zonas recreativas y salida al mar, por el terreno del cementerio colindante con el espléndido y exclusivo lugar de excelente gastronomía, de muy buen trato y ubicado estratégicamente al ras del mar: “La Playita Santa Lucía”.

Este es el pasado que puede convertirse en el presente, con los proyectos turísticos de gran calibre que haré referencia en mi <Segunda Parte>, abarcándose la imagen urbana acaecida, zona Caleta y Caletilla, el circuito de taxis acuáticos y su amplia logística de Pie de La Cuesta a Barra Vieja.

Concluyo y confirmo, el proyecto turístico del próximo gobierno estatal tiene que ser el nuevo CIA, que requiere de varios miles de millones de pesos que bien pueden ser de la iniciativa privada, donde Carlos Slim Helú puede ser quien jale la carreta, toda vez que los terrenos ofrecen certidumbre al ser propiedad del gobierno federal vía FONATUR y BANXICO.

A LOS POSTRES

>>> EL SEÑOR DE LA RIVIERA DIAMANTE es quien ha puesto piedra, tras piedra para NO construir el nuevo CIA que se convertiría en competencia directa a su Centro de Convenciones “Mundo Imperial”. ¿Seguirá lo mismo con Evelyn Salgado Pineda?

>>> NO NOS HAGAMOS BOLAS, el CIA hay que tirarlo por completo y volverlo a construir, con la excepción del Teatro Juan Ruiz de Alarcón que requiere su manita de gato, así como respetar los árboles frondosos como productores de oxígeno.

>>> LA PANDEMIA DESATADA EN ACAPULCO, el turismo de masas se ha apoderado de las playas, dicen “el sol y la brisa del mar es más que suficiente para NO contagiar NI contagiarse”. Los Protocolos de Seguridad brillan por su ausencia, y a los gobiernos salientes todo se les resbala. Muy fuerte la presión empresarial para seguir en amarillo en plenas vacaciones de verano.

>>> HACE DÍAS CDMX – ACAPULCO $ 608 POR AUTO…HOY $ 647 es decir, sigue aumentando el peaje y seguirá subiendo sin obstáculo alguno.

>>> UFFF…FALTAN TODAVÍA 86 DÍAS PARA QUE ASTUDILLO FLORES, se vaya a su casa. Pobre Guerrero.

