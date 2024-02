Así opina Oflo

Como bien me comentó el gran amigo Gabo Márquez, escribe cuándo tengas la conciencia tranquila y tu cerebro claro, que te permita escribir objetivamente lo que deseas compartir.

En ese contexto aprecio que entre las acciones más importantes de este 2024, es sin duda incluir la elección del 2 de junio. Entonces, a ponernos las pilas y ser propios con nuestros votos que depositaremos en las urnas.

No más errores como los observados hace SEIS años, donde invariablemente recomendé no ir por la política POPULISTA del actual gobierno federal, así como lograr mayoría calificada en los congresos legislativos.

Reflexionemos sobre nuestra realidad, ¿cómo estamos hasta hoy día?

Un NO rotundo en los siguientes cuestionamientos: ¿se generaron más empleos?, NO; ¿hay mejor educación?, NO; ¿se mejoraron los sistemas de salud?, NO; ¿hay más seguridad?, NO; ¿hay menos muertes violentas?, NO; ¿creció la economía?, NO; ¿hay menos pobres?, NO; ¿bajó la inflación?, NO; ¿bajó la gasolina?, NO; Sacaron al ejército de las calles, NO; ¿están usando más energías limpias? NO; ¿hay menores impuestos en todo el país?, NO; ¿hay más certidumbre económica?, NO; hay mejor presencia de México en el mundo?, NO; ¿hay más unidad entre todos los mexicanos?, NO; ¿las tarifas eléctricas son más baratas?, NO; ¿el precio del gas es más barato?, NO; los miembros del gabinete están más calificados para sus puestos?, NO; ¿hay apoyos suficientes para las micro y pequeñas empresas?, NO; ¿hay menos feminicidios?, NO; ¿se acabó la corrupción?, NO; ¿se acabó a mafia del poder?, NO; etcétera.

Es decir, lo único que ha cumplido la 4T es, destruir a México y enfrentándonos a más no poder. Por ello, debemos de tener más certidumbre en nosotros. NO más votos a Morena y su séquito de incompetentes, rapaces, mañosos, mentirosos, corruptos e impunes.

Sin pasiones entendamos y comprendamos qué nos ha aportado este gobierno.

Toda esta situación debe llevarnos a una mejor forma de vida.

Entiendo que, al presidentito, le costó DIECIOCHO AÑOS para llegar al Virreinato en que él y solo él, se festeja a lo ancho de su egolatría perversa y alto costo económico para las arcas de la nación.

Debo reiterarles lo que en un análisis les compartí: “esperé siempre que después de tantos años para llegar a donde llegó, hiciera un gobierno plural, incluyente y participativo”.

Por supuesto que NO voté por AMLO, por su tergiversado populismo a ultranza que ciertamente ha concretado; convirtiendo a nuestro país en una bola de inservibles pordioseros, que mes a mes reciben 3 ó 4 mil pesos que es los que ganaban antes y que ahora lo reciben sin hacer nada, pues han dejado de ser productivos y están tendidos en la hamaca.

Esta es la realidad del México de hoy. Por ello a reflexionar sobre nuestro voto del próximo 2 de junio para no permitir que prevalezca el actual gobierno populista, infame y corrupto; mezquino e indolente.

En mi querido Guerrero las cosas siguen de peor en peor, nada de nada y mínimo en algo que nos anime ante la lacerante desgracia de Otis. Las dos MUJERES gobernantes siguen demostrando incapacidad insolente de sus respectivos gobiernos. Cada quien en su macho y que se joda la ciudadanía.

Por ejemplo, ante los graves problemas del Estado, la Gobernadora se fue a Madrid a promocionar los destinos turísticos, valiéndole madre nuestras necesidades y prioridades,

Del otro lado, la imberbe presidente de Acapulco, la Abelina Pérez Rodríguez, en lugar de ponerse a trabajar para ayudar a quiénes estamos fregados, SIGUE CABILDANDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO LA POSIBILIDAD PARA REELEGIRSE.

Lectoras y lectores: Sin pasión a votar por un mejor México. Merecemos ser más propios con más tranquilidad y seguridad.

Seguir con la inimaginable 4T, es seguir más estúpidos que ayer. ¿Cuál transformación?

Seguir con un gobierno manipulador e inquisidor, cómo lo fue el que mató a nuestro Indalecio Madero, Hoy por hoy tenemos a un VICTORIANO HUERTA en el poder que se ha posicionado de Palacio Nacional.

Concluyo el presente análisis, reiterando en reflexionar sobre nuestro voto del próximo 2 de junio.

En mi opinión NO más 4T que ciertamente, han sido más corruptos de donde salieron. ¿De dónde salieron?

Pues ya saben de dónde, que ciertamente registró errores de gobierno, PERO dejó huella en obras e instrucciones que hoy el fatídico AMLO, desaparece y acota..

¡¡¡ Sigamos propios en nuestra reflexión de vida !!!

A LOS POSTRES…

>>> HASTA HOY EN ACAPULCO sin semáforos, sin orden y entrampados con la basura y múltiples problemas.

>>> CLUB DE GOLF ACAPULCO sin ton ni son. La actual directiva no tiene dirección, ante la corrupta pasada administración que se benefició a diestra y siniestra; faltándole a sus leales trabajadores abandonados por su SINDICATO que DESAPARECIÓ. Hoy este fabuloso icono del deporte, naturaleza y cultura; junto con el Cerro El Molote, están en pleno abandono.

>>> SECRETARÍAS DE TURISMO ESTATAL Y DE ACAPULCO. Deplorable la inteligencia que no existe en sus Secretarios, la mayoría de sus Subsecretarios, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento; una mayoría de imberbes e insolentes que cobran mes a mes sin contribuir en nada por el turismo de Guerrero.

>>> MARCHA POR LA DEMOCRACIA unámonos todos para asistir a la marcha más grande de México, programada para el próximo 18 de febrero. Defendamos nuestra democracia asistiendo ese día a las 10:00 horas para marchar del Asta Bandera a La Diana de Acapulco y en distancia, hasta Zamora, Michoacán; 89 ciudades de todo el país.