Así opina Oflo

Mis muy queridas paisanas y paisanos, una vez ya registradas ante el INE las dos mujeres candidatas que definirán la elección del 2 de junio de 2024, pues a ponernos las pilas para votar y elegir por una mejor opción sobre la situación económica, política y social del país.

Por supuesto que no hago referencia al candidato del Movimiento Ciudadano, por el simple hecho de su mezquino posicionamiento, es decir, que otra sería la situación de resultados electorales, si se hubiese sumado a la candidatura de Xóchitl Gálvez por la coalición denominada Fuerza y Corazón por México.

Hoy todos tenemos claro la prioridad de sumar e integrar a nuestro país, actualmente dividido y mayormente empobrecido por las fatales decisiones económicas y políticas asumidas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que mediante su populismo se llegue a un sistema socialista, tal cual impera en Cuba y Venezuela.

Por ello debemos tener claro si ese es el camino que mejor conviene, que desde esta trinchera se aprecia una aberrante determinación, que nos conducirá a mayores problemas de crecimiento económico del Producto Interno Bruto, a una mayor deuda pública que dejará ya el actual gobierno, a una mayor incertidumbre para que lleguen más inversiones de otros países, así como destapar desordenes inflacionarios y de desempleo.

Sobre la perversa inseguridad que nos lacera día a día, seguramente va seguir el mismo camino de abrazos y no balazos al tener claro que Claudia Sheinbaum, ha sido la elegida por AMLO para que continúe con sus pretensiones populistas y toda una serie de utopías, fatales errores e insultos a la ciudadanía.

Entonces de antemano, tengamos muy presente los actos ilícitos, corruptos e insensibles realizados por AMLO, para adelantar hasta el mes de junio, todos los apoyos económicos que mensualmente y bimestralmente se otorgan.

Entonces como en su momento lo dijo Porfirio Díaz, se tienen maiceados a todos los que él considera cómo pobres, que efectivamente los tiene enchiquerados y asumidos a sus burlas e insultos.

A esto en mi natal Chichihualco se le llama “Compra de Votos”, una virtual desfachatez brutalmente cínica. Sobre estas pueriles acciones de adelanto de apoyos corruptos e infames ¿quién dice algo? Nadie en lo absoluto y que siga la fiesta, total a los pobres les ha caído del cielo este adelanto de dinero.

Por supuesto que saco de este costal de pobres a la mayoría de los adultos mayores que bimestralmente reciben su dinerito, a quienes les comparto el siguiente texto que recibí:

“NO ES UN REGALO DEL GOBIERNO, SINO LA SOLIDARIDAD DE TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN MÉXICO; quienes CON EL PAGO DE NUESTROS IMPUESTOS LO HACEMOS POSIBLE”.

Para cerrar con broche de oro, el espléndido ofrecimiento de AMLO, luz eléctrica gratis hasta el mes de junio para todo Acapulco por el desastre del huracán Otis. No pues entonces ¿cómo se le puede considerar a esta oleada de beneficio económico? Pues tal cual como lo acostumbran los empresarios: “pasar la charola para el apoyo que se esté solicitando”.

Ante esta insultante situación, imaginémonos lo que la 4T va implementar para apoyar a su candidata, que con tan sólo verla físicamente me genera una hueva infinita.

Para Guerrero las cosas peor día con día, donde la delincuencia organizada, retoma vuelo y quienes pagamos el pato pues somos los que andamos a pie. MI Chichihualco de oro, es un ejemplo deplorable e insultante por la falta de los apoyos de seguridad federales, estatales y municipales.

Entonces a tener valentía para salir a cumplir nuestros compromisos y guardarnos en casa al pardear la tarde.

En materia turística, más de lo mismo, no hay planes e inteligencia profesional con directrices transversales.

Las Secretarías de Turismo del Estado de Guerrero y de Acapulco, tal cual lo he reiterado siguen empotradas en sus hamacas, les vale no cumplir con el mínimo necesario cobrando su sueldo, tal cual las becas y apoyos que otorga la 4T. Entonces que siga la fiesta burocrática, ante la negligencia de no ponerles orden y reglamentación.

Pero bueno, no todo ha sido pasado por alto.

Durante la presente semana, más de 10 mil prestadores de servicios turísticos, liderados por Chucho Zamora, Presidente de la Mesa de Infraestructura del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Guerrero, previa invitación regional a más turisteros, realizó una manifestación global, para solicitarle a la Presidente Municipal Abelina López Rodríguez, la destitución del actual Secretario de Turismo, David Abarca Rodríguez, por su negligencia para conducir dicha Secretaría, así como por no transparentar los 47 millones de pesos que el Cabildo le autorizó de presupuesto en el año 2023.

Bueno, esta petición debió haberse presentado después de los primeros seis meses, donde NO demostró operatividad e inteligencia gerencial pública, David Abarca, ampliamente limitado para desempeñarse como Secretario Municipal de Turismo.

En iguales circunstancias prevalece la situación del Secretario de Turismo del Estado de Guerrero, Santitos Ramírez Cuevas que no hace, ni deshace, pero si cobra y se ejemplifica como buen funcionario de gobierno ante la minoría de sus compinches aplaudidores, la cuestión es que sigue firme y sólido, supuestamente dando resultados, tal cual lo quiere hacer representar el fatal gobierno estatal a sus casi tres años de gobierno.

Bueno, mis queridas paisanas y paisanos, esta es la realidad política de nuestro país. Es así que tenemos que ser inteligentes en NUNCA VENDER nuestro voto por integridad misma de cada uno de nosotros y del país.

Debemos tener muy presente la estrategia llamada Mapache: “el operador encargado de toda la logística para que toda operación electoral funcione. A su vez, éste se coordina con otros ‘mapache’ situados en la mesa de votación”.

Entonces aguas con AMLO que sin duda alguna pretenderá ser, el Mapache Mayor que desde nuestro Palacio Nacional como Virrey que es, manoseará y vigilará, nuestra formidable fiesta democrática electoral del 2 de junio de 2024.

A LOS POSTRES…

>>> SALIÓ EL PEINE el ex Gobernador del Estado de México, Alfredito del Mazo Maza será candidato al Senado por Morena, es el pago que se le dio por haber entregado el gobierno priista al hoy morenista.

>>> FRANCISCO MARTÍN MORENO: “Es importante que todos los mexicanos estemos enterados que habrá puente del 31 de mayo al 2 de junio, lo cual representa una estrategia que consiste en que una vez que la clase media se vaya de vacaciones, las posibilidades de acudir a votar sen mínimas”.

>>> CLAUDIA SHEINBAUM declaró que quienes asistimos a la pasada Marcha Democrática del pasado domingo, somos unos perfectos HIPOCRITAS Y FALSOS. Fatal declaración de la candidata de AMLO.

>>> MARCHA POR LA DEMOCRACÍA enorme satisfacción de los mexicanos para refrendar nuestra democracia y exigir libertad, bienestar y seguridad.

>>> MI QUERIDA CANDIDATA XÓCHITL felicidades por tu CUMPLEAÑOS de hoy 22 de febrero de 2024.

