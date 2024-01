Así opina Oflo

Con satisfacción y respeto, saludo a todos Ustedes en el inicio de 2024, un año emblemáticamente político, de amplias expectativas económicas, sociales y políticas.

En este contexto aportaré opiniones sobre las prioridades básicas que observo, desde mi trinchera sobre el estatus de Acapulco devastada por Otis, el permanente avance de la delincuencia organizada y acotar sobre las candidatas y candidato a ganar la elección del 2 de junio de 2024.

Bueno pues estamos a casi tres meses del desastre de Otis y no se aprecia un efectivo Plan Estratégico de Reconstrucción, tipo el Plan Marshall para poder entender y comprender lo que se tiene que hacer para reconvertir a Acapulco.

Coincido con lo escrito por un amigo compañero de la Facultad de Economía de la UNAM, considerando que Acapulco hoy enfrenta: “incapacidad, apatía e indolencia”; fundamentando dicha situación mediante severas preguntas y las concluye con el siguiente texto: “Tantos problemas, tantas preguntas”. Entonces entiendo que debió haber contribuido con sus respuestas a sus tantas preguntas y con ello, haber aportado su conocimiento y experiencia para resolución de tantos problemas.

Esa es la realidad actual del puerto, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, no aprecio orden transversal para trazar directrices con seriedad y responsabilidad.

Me explico mejor, el tiempo avanza y nos rebasa. Por ello, la prioridad de trabajar con estrategia, líneas de acción y metas que tenemos que ir observando y concretando. No más improvisación, corrupción y carencia de orden sistemático de los tres órdenes de gobierno que no tienen empatía con los sectores empresarial y social.

En mis anteriores artículos, propuse algunas humildes recomendaciones para elaborar el referido Plan Estratégico de Reconstrucción, que infiero no se entienden y menos de comprenden. Seguir en esa perspectiva, se avanzará ridículamente sobre la reconversión del paraíso Acapulco en un lapso mayor a CINCO AÑOS, que estimo podrá lograrse la citada reconversión.

Cada quien con su cada cual me decía mi comadre, ante el desesperante avance de la delincuencia organizada a lo largo y ancho desde Leonado Bravo (Chichihualco), Eduardo Neri (Zumpango), Chilpancingo, Iguala, Taxco, Acapulco, Zihuatanejo y anexas.

Esta es la desesperada situación que hoy prevalece en esos municipios, hoy desesperados al no observar mayor apoyo para combatir de fondo la delincuencia organizada por el gobierno federal, así como observar la reducida inteligencia endeble y perversa de la gobernatura de Guerrero y las presidencias municipales de dichos municipios.

Sobre el compromiso electoral de junio 2 de 2024, nuevamente les reitero e invito para que cumplan con dicho compromiso. Ese día será propio para poder corregir el rumbo de nuestro México. Tenemos que generar credibilidad para sacar el populismo perverso que hoy existe y afecta a nuestro mejor bienestar económico y social.

La situación inconsistente del país es conocida por todos, ante el oleaje político acarreado por miles de millones de pesos, que ha regalado AMLO para refrendar su poder político que probablemente pueda logar, imponiendo a su candidata actual, es decir, su casi incondicional nuera. Claro que esto puede suceder si no actuamos con inteligencia y no acudimos a las urnas a depositar nuestro voto.

Ir a votar para mantener a Morena en el poder, es continuar en más de lo mismo. Entonces mañana no nos rasguemos las vestiduras para observar que vamos en el mismo camino de Venezuela, un gobierno con matices socialistas y comunistas, para beneficio unos cuántos que están en el poder, tal lo demostró Mjjaíl Gorbachov que hizo caer a los países comunistas y socialistas de la Europa Oriental.

Esta es la situación de fondo de Andrés Manuel, mantener el control de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como desmantelar el Poder Ejecutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entonces paisanas y paisanos tenemos la gran responsabilidad para recobrar nuestra democracia y dignidad. No hacerlo es demostrar que estamos apoyando la actual e inmunda delincuencia organizada, el nulo crecimiento económico y bienestar social.

A LOS POSTRES…





>>> DATA MÉXICO: las principales problemáticas que enfrentan las unidades económicas con hasta 10 trabajadores en Guerrero son: inseguridad pública (19.2%); baja demanda de bienes o servicios (10.1%); altos gastos en pagos de servicios (9.14%); otra problemática (31.6%). De los 3.5 millones de guerrerenses la Tasa de Informalidad Laboral es del 78.1 % y la Población Económicamente Activa del 45.5%.

>>> DE FRENTE. MIGUEL ÁNGEL MATA confirma en su columna, que hasta este miércoles 17 de enero de 2024, Acapulco ha cumplido SEIS días sin transporte público privado, por amenazas de muerte de la delincuencia organizada por si salen a trabajar. Benditos gobiernos de la 4T.

>>> PAGO PREDIAL tengamos presente que, hasta el 31 de enero de 2024, se otorgará descuento del 50% para adultos mayores y 30% para población en general.

>>> INE DEBATES: primer debate 7 de abril; segundo 28 de abril y tercero 19 de mayo. Aclarando que el primero tiene el carácter de opcional y los dos siguientes son obligatorios.

>>> ADIOS AL FONATUR, toda vez que López Obrador desde hace días envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para quitarle al Fondo Nacional de Turismo, el 80% de los ingresos que obtiene por la recaudación del derecho que pagan los visitantes extranjeros, para que los maneje la entidad paraestatal que tenga a su cargo la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales.