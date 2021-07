Así opina Oflo

Durante la presente semana se dio inicio a la Temporada de Verano 2021, donde la mayoría de los destinos turísticos hacen su mayor esfuerzo y esperan un revire en pro de la actividad turística, sector económico de mayor impacto negativo por el Covid-19.

Emblemático entender que, si se ha trabajado con inteligencia y tecnología adecuada a las exigencias y respuestas propias, el turismo dará su compensación para aquellos destinos y empresas que han estado cumpliendo cabalmente con la sanitización, desinfección, eficiencia y/o competitividad de sus productos y servicios turísticos y combate a la delincuencia organizada.

Desde esta trinchera reiterar que los tres órdenes de gobierno sobre la pandemia nos han quedado a deber. Su incompetencia está a flor de piel y los resultados letales en materia económica están a la vista de todos, especialmente por las empresas micro, pequeñas y medianas que siguen remando contra corriente, y como se vocifera desde Palacio Nacional: Que se rasquen con sus propias uñas.

Pero bueno y tal cual lo señalé en mi pasado análisis, Sectur Federal sigue perdida y dando paso sin huarache. Ahora nos sale con un pronóstico que ni ellos mismos se la deben creer: El verano de 2021 registrará un incremento del 178%, respecto al 2020 y además generará una derrama económica de casi 50 mil millones de pesos.

El secretario Torruco Marqués sigue con su bola de cristal y nos dice que la Joya de la Corona “Cancún”, será visitada por 1.5 millones de turistas, siguiéndole Acapulco con un millón treinta mil y Mazatlán con setecientos diez mil paseantes. Se le perdieron Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit y el destino preferido de los turistas norteamericanos de California, Los Cabos.

Estas son las cifras alegres del titular de Sectur federal que dejó boquiabierto a su colega de Sectur Guerrero, el ahora Licenciado Rodríguez Escalona que por supuesto no se quedó callado; reitera que Acapulco, Ixtapa - Zihuatanejo y Taxco, registrarán porcentajes de ocupación entre el 60 y 80 por ciento, como resultado de una especial campaña promocional recientemente concretada ¿cuál?

El Licenciado Rodríguez Escalona a tiro de piedra confirma y trata de convencer al más inconsciente, “el Gobernador Astudillo Flores ha actuado con responsabilidad, cuidando a los empresarios y a los trabajadores para que atiendan a los turistas”.

A mayor detalle el Licenciado Rodríguez Escalona precisa y distingue que el eslabón fundamental y esencial del turismo se describe en la palabra gobernabilidad. Textualmente parafraseo“si hay gobernabilidad en un destino turístico se puede hacer turismo, si no hay gobernabilidad no se puede. También esa gobernabilidad dio resultados durante 6 años positivos y pudimos hacer turismo todos". Bueno con esta mezcolanza rebasó a Mario Moreno, claro al Cantinflas y no al candidato perdedor.

Ante toda esta barbarie irreflexiva de nuestros políticos que seguirán jalando agua para su molino, es muy importante ponernos las pilas y ajustar cuentas con objetividad y sustentabilidad estratégica.

A nivel nacional el turismo es responsabilidad de Ya Saben Quién, y seguramente continuará Sectur federal del tingo al tango, con una sola Subsecretaría e incipiente burocracia que se mantendrá observando y hacer cumplir el único proyecto turístico con apoyo financiero: El Tren Maya.

¿Y la actividad turística guerrerense? Hoy son los tiempos propicios para poder reconvertir los espléndidos recursos turísticos aprovechados desde la década de los 50’s. Imposible dejar que siga la barbarie turística estatal observada desde los gobiernos de Layo Aguirre Rivero y del flamante Astudillo Flores.

Existen los instrumentos jurídicos que hay que entender, comprender y poner en marcha, como lo es la Ley Número 494 de Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los Municipios de Guerrero, que desde 2014 sigue durmiendo el sueño de los justos.

Astudillo Flores y su distinguido Licenciado Rodríguez Escalona, nada hicieron por la gobernabilidad turística. No tuvieron al menos honorabilidad y buen gobierno para haberse guiado por su Programa Sectorial de Turismo 2016 –2021, siguieron colgados de alfileres sin objetivos y metas.

Sectur Guerrero confirmó que se le difama, que efectivamente elaboró dicho programa sectorial, si fuera así, ¿Cuándo y en dónde lo presentaron a los sectores empresarial, laboral y académico? ¿Cuáles sus avances y resultados? Testimoniales que hagan valer su fraudulenta actitud burocrática.

Este es el acto de mayor cinismo y de corrupción del gobierno saliente, para cumplirle al sector que genera la mayor derrama económica de la entidad.

Insisto en que hoy es tiempo para corregir los malos vicios y aprovechar esa fortaleza empresarial de Acapulco, Ixtapa – Zihuatanejo y Taxco, para elaborar efectivas iniciativas y proyectos de inversión. Aprovechemos el inicio de los nuevos gobiernos y de los Congresos Parlamentarios.

Hay que arreglar la casa para que tengamos turistas de todos los diversos ingresos y largas estancias, como lo fue antes. Tenemos que dejar de ser los destinos turísticos de los viernes y sábados, tenemos que regresar a las ocupaciones de lunes a domingo.

Tengamos claro que hay mucho por hacer. Concluyo con una de las reflexiones de mi pasada columna, “lo que no hagamos nosotros mismos por el turismo guerrerense, nadie lo va a venir hacer”.

A LOS POSTRES

>>> ¿QUIÉN LO IBA A CREER QUE LA ALCALDESA ELECTA DE ACAPULCO ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ? Siendo Diputada Federal y Secretaria de la Comisión de Turismo de la H. Cámara de Diputados de San Lázaro, promovió, impulsó y aprobó el Expediente # 2480, que ordenó la disolución y liquidación del Consejo de Promoción Turística de México “CPTM”. Analizaremos a detalle esta infame situación económica y política.

>>> ¿APA Y LOS VUELOS AIRBUS-320 LAS VEGAS-ACAPULCO Y ACAPULCO-HOUSTON, negociados por los Asesores en Materia Turística de la Alcaldesa Electa de Acapulco con Interjet?

>>> PROPUESTAS TEXTUALES DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE GUERRERO, AL GOBIERNO DE EVELYN SALGADO PINEDA: que mejore el importe de presupuesto al sector turístico y se dé prioridad de diferente manera; que haya una alineación adecuada entre la agenda del sector privado turístico y las políticas públicas de los tres niveles de gobierno; apertura de una delegación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Acapulco, además de la recuperación del Centro de Convenciones y parte de Sinfonía del Mar. NO PUES ASÍ POR LAS BUENAS, NI CÓMO ENTENDER, COMPRENDER Y AYUDAR.

>>> ROCHA INFORMA: “estamos atrapados en un lodazal de frases inútiles: El Tren Maya que nadie pidió y parece condenado a serpenteante fantasma; el aeropuerto de las ocurrencias, al que nadie quiere ir y donde nadie quiere aterrizar; la refinería de costos geométricos y aguas necias”, etcétera.

>>> FELICIDADES A ENRIQUE KRAUZE por el Premio de Historia Órdenes Españolas. Hoy por hoy entre los más destacados ensayistas, historiadores y críticos pensantes de nuestro querido México.

>>> A PARTIR DE HOY, POR FIN FALTAN 93 DÍAS PARA QUE ASTUDILLO FLORES deje el poder estatal, se va a las 24 horas del próximo 14 de octubre.

oflomx@hotmail.com.