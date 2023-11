Así opina Oflo

Primera de Dos Partes





Fuerte e intensa la noche del lunes 24 y amanecer del martes 25 de octubre, días negros ocasionados por el huracán OTIS que nos agarró con las manos en la masa, pero aquí estamos, con vida por la misericordia de Dios y con mucho ánimo para seguir con vida. Me dice Juanito, mi sobrino que dicho huracán, tuvo una fuerza máxima de 350 KM y una media entre 200 y 250.

Lamentable todo lo acontecido por OTIS trajo un dolor inédito, que se reflejó estratégicamente con toda su perversidad, confirmando que la naturaleza no tiene memoria. Se la cobró y se la pagamos.

Fueron momentos naturales intensos ampliamente organizados, nunca antes vividos.

Desde Icacos hasta Galerías Acapulco, tramo que caminé con mi vecina Julieta Ortiz, todo fue vandalismo infame y desesperado.

Robaron y robaron lo que les facilitó OTIS sin tener una protección de seguridad por la Guardia Nacional, la Marina, los soldados y policías de la guardia estatal y municipal.

Todos los supuestos pobres, fueron a saquear y robar no sólo alimentos, más bien todo lo que su mediocridad de vida les permitió, nunca antes logrado.

Esta es la situación de nuestros pobres, que están palomeados y protegidos, por la 4T y su Àngel de vida Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Quiénes fueron y como se disfrazaron? ¿Se ejemplifica el respeto a los abrazos y no balazos?

Siempre perverso el respeto que no se ha ganado el Presidente de la República, AMLO, nunca hasta hoy día, nos has dado la cara de aliento y de esfuerzo para contener la desgracia que estamos viviendo.

Ciertamente que viniste a Acapulco franqueado por tus predilectos, pero nunca te trasladaste a la Colosio. Zapata, Renacimiento, a la Costera, Caleta, Caletilla, Pie de Cuesta y etcétera.

Es decir, hasta hoy, supuestamente viniste a Acapulco, pero no te ensuciaste tus zapatos de mamera franca y diáfana, tal cual lo hizo Ernesto Zedillo en el ciclón Paulina.

Que nos quede claro, ni AMLO, ni la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ni la alcaldesa Abelina López Rodríguez López, han tenido la decencia, el respeto y honor, para darnos la cara de aliento para seguir enfrentando el desastre de OTIS.

Tus declaraciones AMLO en la mañanera del 27 de octubre, no fueron propias en apoyo a la ciudadanía, fuiste retrograda y perverso, al no permitir la entrada de alimentos al puerto de Acapulco y el rechazo a las ONG.

Por ello todos nosotros, te recordamos el 10 de mayo, recriminándote tu deslealtad a los mexicanos de carne de y hueso que seguiremos padeciendo a OTIS.

Este es mi sentir, para reprochar tus instrucciones a la guardia nacional, a los marinos y los soldados del ejército, para NO REGUARDAR LOS NEGIOCIOS COMERCIALES DE LA COSTERA, al menos de Icacos hasta Galerías Acapulco, donde no existió un gendarme que pudo poner orden con armas para que no hubiera pasado lo que pasó.

Me explico mejor, si se hubieran resguardado esos negocios, hoy día pudiéramos estar comprando alimentos y medicinas que no tenemos y que por supuesto laceran nuestra existencia.

AMLO tu conciencia será propia y retrograda para que tus compatriotas puedan, aceptar tus faltas del amigo y del hombre más importante del país.

AMLO, para los miles de guerrerenses, nunca de los nunca, entenderemos tu rechazo para recibir el mediocre apoyo institucional que nos está llegando hoy día, gota a gota.

Por ello, comentarte que, desde el 27 de octubre de 2023, se instaló en el hotel Acapulco Malibu la Fundación “World Central Kitchen” (WCK), que previas cifras del joven Juan Camilo, uno de los pivotes claves de dicha Fundación, hasta el 3 de noviembre, se han distribuido desde Chilpancingo, Acapulco, Espinalillo y Coyuca, 30 mil alimentos desde tortas hasta comida caliente y su meta será 100 mil apoyos alimenticios.

Todo lo anterior, se realiza mediante un equipo no mayor de 100 personas, desde choferes, cocineros, cargadores y conectores estratégicos de importante capacidad profesional dirigidos por José Andres, un gabacho sencillo a más no poder.

Me estoy refiriendo a una Fundación WTK de prestigio profesional que estará en Acapulco hasta que las necesidades lo exijan y reclamen.

Debo destacar, que la multicitada Fundación WCK, no tiene ningún tipo de rasgos políticos, donde participan personas con deseos de apoyar y solucionar la problemática de hoy día, causado por Otis.

AMLO, todo lo anterior te lo escribo con el mayor respeto, aceptando todos tus buenos deseos políticos que acabas de publicar en apoyo a la ciudadanía de Guerrero, lo cual claro, que caen bien, pero no se vale lo que ególatramente nos hiciste para rechazar todo tipo de apoyos alimenticios que estaban llegando a Acapulco vía terrestre.

Concluyo esta Primera Parte, haciendo testimonio sobre esta realidad nunca vivida en mi paraíso Acapulco, de donde les estoy enviando muchos saludos y afecto.

Por ejemplo, hasta hoy tenemos LUZ ELÉCTRICA.

Familia y amigos, sigan haciendo oración por todos notros, que estamos padeciendo muchas necesidades y problemas que estamos venciendo.

¡¡¡ Dios con Nosotros !!!

A LOS POSTRES…

>>> BRAULIO ARSUAGA, PRESIDENTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL TURÍSTICO (CENET) ACAPULCO: “este tema del huracán si llevará mucho tiempo, creo yo, que si puede perderse la actividad de invierno que es importante para el puerto”.

>>> AMLO, promete “poner de pie·” a Acapulco para NAVDAD. “No va a llevar mucho tiempo, tengo el sueño y el ideal de que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo, que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, van a estar, como lo merecen, muy felices, ese es el compromiso, no va a haber amarga Navidad”.

>>> JOSÉ HÉCTOR TEJADA SHAAR, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO (Concanaco Servytur), “en Acapulco tenemos 36,000 unidades económicas, aproximadamente calculamos que el 80% tienen un daño muy importante”, “La destrucción cada día que pasa es mayor a lo que nos hemos imaginado, nuestros hermanos de Acapulco están viviendo una situación bastante crítica”.

>>> PLAN DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN que será UTOPIA o REALIDAD, dependiendo de las acciones que se realicen para su implementación.

>>> CONTADOR OCTAVIO DE LA PEÑA es un honor y respeto al apoyo que nos diste, GRACIAS por tu generosidad.