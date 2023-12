Ágora | Pésima infraestructura al descubierto

Otis definitivamente nos encueró como ciudad y quedó al descubierto la pésima infraestructura que pendía de un hilo para romperse.

El servicio de agua potable tiene una tubería añeja que ningún gobierno municipal le invierte, porque ese tipo de obras no se ven y no generan votos pero s+i molestias a los peatones y conductores de vehículos. Rotura de tubos por doquier y carencia de suministro del vital líquido por fugas, por robo con mangueras desde las partes altas del anfiteatro, sin que paguen un solo peso por ella y la dependencia de Lomas de Chapultepec que no alcanza a suministrar diariamente el líquido a toda la población, teniendo que poner en práctica el tandeo deficiente.

La solución es la inversión federal, estatal y municipal para llevar a cabo la presa La Parota y tomar el agua del Río Papagayo, además de generar cientos o miles de empleos en su construcción. Posteriormente, se lograría concesionar el espejo de agua para pesca, acuaculturas para siembra de peces, viajes turísticos en lanchas de remos o pedales y en las orillas restaurantes, así como paseos en caballos y hacer senderismo, etcétera.

Claro, con la debida seguridad del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. La energía eléctrica fue el gran problema, ya que nos quedamos en la oscuridad total y aunque se actuó rápido tardó más de un mes para más o menos tenerla en la mayoría de las viviendas.

El espectáculo de postes tirados y el cable enmarañado por los suelos con riesgo de electrocutar a los peatones era latente. Hoy todavía sigue siendo triste el ver que aunque se puso cable nuevo, nadie levantó y tiró el cable viejo roto.

Pero también hay solución y está es el mudar a tecnología que sea subterránea, donde los cables estén protegidos y no se vean. La construcción es otro tema olvidado, ya que por décadas se permitió que los constructores hicieran y deshicieran al colocar paredes de cartón para ahorrar dinero y vender caro.

Ahí están en la Costera y en el Bulevar de Las Naciones, muchos edificios que dan fe de ello. Ya se tomó cartas por parte de la Sra. Gobernadora que lanzó una nueva reglamentación aunque los Colegios de Abogados, Ingenieros y Arquitectos se oponen.

Los espectaculares también dañaron a las viviendas, comercios, muebles y vehículos. Por lo anterior debe prohibirse este tipo de estructuras y/o que están sean resistentes a vientos de más de 300 km y con lienzos que permitan pasar el aire.

La basura... En este tópico no se puede decir mucho porque a más de 2 meses del fenómeno meterológico se sigue levantando la basura a cuenta gotas.

Se dice que el relleno sanitario ya se saturó y que se requiere otro para poder depositar los desechos del puerto. Pero más allá de esto, se requiere que se implementen lugares para la trasferencia, o sea , que los camiones que recolectan depositen ahí los desechos y que otros camiones los lleven a los rellenos y así no se hagan viajes tan largos, con lo que se podrá mejorar el servicio de recolecta; además de que ahí podría ir la ciudadanía a depositar su basura cuando no la hayan entregado a los camiones, ya porque no pasan o porque no se puede llegar hasta donde está por lo inclinado del terreno o peligroso del mismo o, porque no lo pueden esperar quienes laboran.

Con estos cambios se podría mejorar mucho la infraestructura urbana de primer nivel que tanta falta nos hace . Aprovechemos esta gran lección para renovarnos .

¡FELIZ AÑO 2024, QUE SEA UN AÑO LLENO DE PAZ, SALUD Y AMOR!!