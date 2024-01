Ágora | Enredados en la telaraña de los servicios

Me había prometido ya no hablar del tema del huracán Otis para no estar re victimizándonos, pero…, al pasar por la llamada avenida Costera Vieja y ver su estado deprimente, no puedo dejar pasar el hecho del triste espectáculo de cables tirados, postes chuecos e infinidad de metros de cable enrollado, que si bien no impide el paso, si es un aspecto que demerita el esfuerzo que se hizo por parte de los empleados de la Comisión Federal de Electricidad, ya que debió haberse recogido el cable roto e inservible por parte de Saneamiento Básico; pero pues este servicio municipal, como otros, hasta ahora sigue brillando por su ineficiencia.

El cableado nuevo que se colocó tanto por la Comisión Federal de Electricidad como por Telmex y otras cableras, se apoya en postes pandeados y llegan a cubrir como techo, todo lo ancho de la calle cual si fuera telaraña. Pero además, la altura en que fueron colocados no es la suficiente y además cuelgan con “panza”, para evitar que los camiones grandes como los de transportes de pasajeros turísticos que ahí pululan y de transporte de materiales los rompan continuamente, con el consabido corte de luz, del servicio de televisión por cable o de internet, que perjudican a las personas que los pagan.

Por último y no menos importante es el hecho de que todo este panorama se repite en toda la ciudad, mismo que ven los turistas que se aventuran a ir más allá de la avenida costera Miguel Alemán, llevándose una pésima imagen del puerto, para después preferir mudar su interés en otros destinos, tal vez del mismo estado o de otras entidades.

Sí, reconozco el trabajo titánico de los empleados de la CFE y de Telmex pero este debe ser acompañado por los servicios del Ayuntamiento y de igual forma de un plan de reestructuración de la imagen alicaída del puerto y su infraestructura que es lo que vendemos. Ya para finalizar, Servicios Públicos Municipales, Vía Pública o Movilidad, son mero adorno en esta transformación que se cacarea de Acapulco, ya que las calles además de basura que olemos y sufrimos le sumamos los talleres mecánicos y de hojalateros que se plantan en las calles y atiborran de vehículos las mismas, sin permitir a los propietarios o usuarios de los inmuebles estacionar sus vehículos frente a su casa y peor aún, soportar el nauseabundo olor de los orines de los mecánicos y sus cuates, además de aguantar el alto ruido de la música y sus palabras léperas con que se comunican. Ahí se las dejo de tarea. Como ejemplo: Calle Mexicali y Oaxaca en la colonia Progreso