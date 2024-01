Ágora | Día Mundial del Agradecimiento

El once de enero se celebró el "Día Mundial del Sgradecimiento”. Nunca como hoy ese día debería cobrar gran importancia para los acapulqueños bien nacidos que sufrimos pérdidas humanas y grandes daños a la infraestructura de la ciudad, en general y a las viviendas y negocios en especial.

Debo reconocer en primer término a mis amigos de todo el país, pero en especial a los chilangos ( con todo el respeto ) quienes siempre han estado con nosotros en los desastres que nos han golpeado.

En el huracán Paulina de tristes recuerdos, los víveres llegaron copiosamente vía donaciones que se hacían en varios lugares de la capital. De igual manera en el reciente fenómeno metereológico llamado Otis, nuestros amigos de la capital nos recibieron en su casa y / o, nos enviaron víveres para poder subsistir ante la carencia de agua y alimentos que sufríamos.

Familias enteras de la CDMX , el Estado de México, así como de Morelos y Puebla, se dejaron venir y no solo nos traían víveres, sino que también obsequiaban comida a los cientos o miles de acapuqueños hambrientos y sedientos.

Otro agradecimiento sentido a la organización denominada World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés, que se vino de inmediato y sin publicidad alguna contactó a chefs locales y cocineros de restaurantes, a quienes les entregaba la materia prima para hacer comida y donarla a las personas que se la pedían, pero además les pagaban una cantidad para apoyarlos económicamente en esta dura situación.

Así como llegó, así se fue, callado , pero con nuestro cariño y agradecimiento, sin esperar siquiera que los gobiernos de los tres niveles le reconocieran su acto humanitario. aunque por ahí, en las redes sociales andan algunas fotos de chefs porteños que necesitan que se sepa que ellos también participaron en este acto, sin decir que fue pagado por supuesto.

En fin se les agradece de cualquier forma. Los amigos de la CFE, Telmex y Conagua , así como los soldados, marinos y la Guardia Nacional que se ocuparon de la vialidad y la seguridad en todo el puerto, ante el vandalismo que amenazaba por desbordarse.

Por último y no menos importante al presiente de la República Andrés Manuel Lopez Obrador que ordenó apoyar con despensas, enseres y económicamente a los acapulqueños y coyuquenses. Desafortunadamente hay algunas voces que dicen que eso se hace con nuestros impuestos y que no es dinero del presidente. A ellos le dijo que tienen razón, pero que recuerden que tras el paso de Paulina , el presiente Zedillo no dio enseres y mucho menos dinero. Ahí radica la diferencia.

Acapulco por decreto se va a poner de pie con el apoyo de la Iniciativa Privada como el de Juan Antonio Hernández, que le apuesta al puerto a ojos cerrados y a sus negocios como Mundo Imperial, hotel Princes , Pierre Marqués y el estadio de tenis; le suma los proyectos de la construcción de un Autódromo de carrera de autos tipo NASCAR; también el proyecto para la creación de la Universidad de Hospitalidad y Turismo, que ofrecerá 5 carreras y 10 diplomados, promoviendo con ello la profesionalización del sector. contempla la consolidación de “Frutícola”, una fábrica de aguas y jugos, así como un desarrollo inmobiliario, que se apegará a los nuevos lineamientos de construcción antihuracanes.

Gracias en verdad don José Antonio, porque cuando otros empresarios corrieron asustados usted se quedó aquí para apoyarnos . A nombre mío y de los acapulqueños les damos las gracias de todo corazón,