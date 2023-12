Ágora | Cínicos Multicensados

El olor a billete que otorga el gobierno federal como apoyo para limpiar y arreglar las viviendas, despertó la ambición de cientos o miles de personas que viven en el municipio de Acapulco y en Coyuca de Benítez, quienes en “cohesión social “ rápidamente urdieron el plan para que se censara a cada uno de los elementos de la familia, aprovechando la buena fe con que se conducían los censadores.

Sus argumentos eran que rentaban una o dos habitación y así lograron que se incluyera a toda la familia. Por otro lado, como ya lo dije en otra colaboración, los inquilinos se agandallaron y se censaron dando sus datos y no del del propietario del inmueble.

Lógicamente estos vivales cínicamente recibieron el primer pago y la vivienda seguramente no la arreglarán, esperando que el dueño lo haga con sus recursos.

Como el gobierno federal se dio cuenta de muchas tranzas de estos gandallas, les impuso en primer término el demostrar su posesión del inmueble y que den pruebas de que están arreglando la vivienda, pero como el mal siempre va delante del bien, pues, solamente compraron un formato de renta y lo llenaron para demostrar vivir en ese lugar y para probar que están aplicando el primer pago que les dieron se toman una foto con una lámina o un bote de pintura, ya en su vivienda o en la alguna amigo o vecino.

Las ventas de facturas están a la orden. Todo esto se generó por el pésimo planteamiento del apoyo. Los propietarios de vivienda que por salud, miedo, hambre y sed, etcétera, tuvieron que salir del municipio para resguardarse con familiares en otros estados, lógicamente no fueron censados, otros más, hacen manifestaciones para que se les incluya y se les cense.

En pero, no hay certeza de esto porque no existe una publicación oficial que señale las directrices para ser censados, los lugares y horarios. En mi particular caso me he censado por teléfono hasta 4 veces y me dicen que no hay registro anterior; o sea, que no estamos incluidos. Tan fácil que es que se anuncie por las redes sociales, periódicos, radio, etcétera, por parte del gobierno federal, el trámite del censo de rezagados.

Ya están saliendo las perversidades de mucha gente que saqueó los comercios, anunciándose en las redes sociales ofreciendo en venta los productos que se robaron.

Las despensas también se están vendiendo al igual que los enseres que se están regalando. En verdad que me siento decepcionado por la cínica ambición de mucha gente que solo está pensando como obtener algo sin trabajar. Claro, que muchos otros se lo merecen porque en verdad perdieron todo.

En fin, es naturaleza humana.