Ágora | Apoyos a la población

Muy atinada decisión del Ejecutivo federal de apoyar a la población de Acapulco y Coyuca, que resintió el daño del huracán Otis. La cantidad de $8,000.00 pesos para limpiar las viviendas puede ser poco o mucho, de acuerdo a la necesidad de cada persona, pero de algo puede servir.

De igual manera, acertada la decisión de otorgar a los ciudadanos aparatos eléctricos como licuadora, refrigerador, estufa y otros muebles para panear la pérdida de estos aparatos en muchas viviendas. De la misma manera se dispuso apoyar a los damnificados con una cantidad variable para reparar las viviendas.

El problema es que se están suscitando problemas para cobrar dichos apoyos, como los que citó a continuación: Uno: No se pudo censar a todas las personas porque muchas de ellas no estuvieron en su vivienda el día en que se realizó el censo, ya porque se trasladaron a otros hogares por seguridad o por necesidad salieron a otras entidades; porque estaban trabajando; estaban en un hospital o centro de salud para sanar sus males etcétera. Dos: Se dispuso entregar los enceres domésticos en una fila interminable al rayo del sol, en donde estaban formados personas de la tercera edad y de grupos vulnerables. Lo anterior provocó que muchas de estas personas sufrieran golpe de calor o se les bajara la presión. Tres: El censo telefónico o por línea que se está ofertando a quienes no fuimos censados (rezagados ) al parecer no funciona correctamente, ya que yo mismo me dí de alta por teléfono y me dijeron que ya estaba registrado, sin embargo, a los pocos días pregunté y me contestaron que no aparecía en su listado, por lo que seguramente seré rasurado.

Por otro lado, el apoyo para restaurar la vivienda se entrega sin que se acredite que el beneficiado sea el propietario del inmueble, como en el caso de quienes son inquilinos que se agandallarán ese apoyo y le exigirán al propietario que les restaure el bien inmueble. El apoyo debe darse a quien acredite la propiedad del bien y no a los arrendatarios.

Para el caso de bienes en litigio de sucesión se debe otorgar a quien acredite haber sido nombrado jurídicamente como albacea. Cierto, no es fácil este mega esfuerzo que se hace y más aún, por la premura del tiempo a veces se tienen que hacer planes pero sobre la marcha se debe ir corrigiendo. Ojalá se haga esto y se elijan mas sedes para el pago y que estas sean aptas para atender humanamente a quienes ahí acuden a recibirlo.