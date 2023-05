Universitarias acusan a Zeferino de provocar violencia de género

Defensoras de los derechos de las mujeres universitarias, arremetieron contra el ex gobernador del estado Zeferino Torreblanca Galindo, luego que este provocara violencia de género contra trabajadoras de la máxima casa de estudios durante su participación en el Grupo Aca.

En conferencia de prensa las universitarias, aseguraron que Torreblanca Galindo agredió con malos comentarios y sin prueba alguna a la directora de la Facultad de Derecho de UAGro, America Bautista, quien también es integrante del Grupo Aca.

Indicaron que en este México feminicida, en ninguna espacio las mujeres están seguras, ni en la casa, en el parque, lamentablemente a las mujeres se les sigue matando y violentando, y siempre se dice lo mismo, indicaron las defensoras universitarias.

Local Discuten Zeferino y Sofío en Grupo Aca por Ángel Aguirre

Lamentaron que en menos de un mes cuatro universitarias sean víctimas de la violencia por parte de personajes de la política como fue el caso del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien agredió el pasado 24 de mayo en la sesión del Grupo Aca.

Apuntaron que el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo no tiene que hablar de la universidad, de las universitarias y del rector electo Javier Saldaña Almazán, cuando en su período no respaldó a la máxima casa de estudios de Guerrero, pese a las exigencias que la comunidad universitaria hizo a través de marchas y manifestaciones.

La representante del grupo de mujeres afro descendientes en la UAGro, Irania Navidad, dijo que hablar de Torreblanca es hablar de un mal gobierno, de discriminación, de violencia contra la mujer en todo el estado de Guerrero.