Advierte ex gobernador desplome de Morena en elecciones

El ex gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo arremetió en contra de los tres niveles de gobierno en el país y dijo que con los pocos resultados que han demostrado se advierte una caída drástica de Morena en el próximo proceso electoral del 2024.

Al asistir como invitado especial a la sesión semanal del Grupo Aca, explicó que cualquier gobierno tiene proceso de cúspide y desgaste, la gente tiene expectativa.

“A partir del 24 que sale el presidente habrá un declive porque la gente sigue teniendo expectativas, lo mismo qué pasó con el PRI, todo se va a desgastar, hoy las encuestas el gobierno del estado no tiene la misma simpatía que tenía cuando empezó”.

Cuestionó que las autoridades estatales y municipales no estén dando solución y que en Guerrero, ha caído la simpatía para el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que antes se tenía, siendo el estado seguido de Tabasco, y Chiapas donde se le dieron más votos en la elección de presidencia de la república y actualmente demuestra una caída muy notoria.

El ex alcalde de Acapulco opinó que el Movimiento de Regeneración Nacional no existe, y lo he repetido "hasta la saciedad y no es grosería, Morena no tiene estructura, Morena es AMLO, es un movimiento, yo no veo que haya en el partido una estrategia para organizar y hacer estructura en el partido".

Por otra parte, dijo estar en desacuerdo con la estrategia de desmantelar a las policías municipales y que todo recaiga en la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Ya que son los elementos del municipio policías quienes conocen mejor el modo operandis de las colonias, aún siendo corruptos.

Zeferino Torreblanca dijo que se debe fortalece nuestras policías con todo y sus defectos y el ejército mexicano debe hacer lo que le corresponde.

“El presidente lo que ha hecho es desaparecer a las policías municipales, un presidente municipal sin fuerza pública en un presidente sin manos”.

Enfatizó que una estrategia para el combate a la delincuencia es hacer fuerte a los elementos de seguridad del municipio y estado, así como “investigar”, no que se envíe a los 300, 400 elementos que llegan de las fuerzas federales a las colonias populares y así los rateros no salen.

En otro tema se le cuestiono acerca de haber recibido alguna invitación a algún partido para participar en las próximas elecciones a lo que negó, sin embargo, refirió qué hay pláticas.

El ex gobernador lanzó críticas contra el actual gobierno. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“Si a mi, me invitan a participar por Acapulco o Guerrero, lo voy a hacer no creo por la presidencia municipal, porque hoy tendrían que darse condiciones porque el puerto no tiene solución a corto plazo, tendría que hacerse una labor de sacrificio si me invitan lo voy analizar” consideró,

Descartó que sea por los partidos del PAN, PRI y PRD, porque sería la quitesis de la política, y falta de dignidad.

Durante su participación en la sesión en varias ocasiones criticó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a lo que señaló haber una diferencia personal debido a que metió a la cárcel a sus funcionarios con invenciones lo cual no puede perdonar.

“Ángel Aguirre es un profesional de la mentira y no tengo ninguna coincidencia es el clásico político que habla con vueltas”.

Así también opinó sobre el gobierno de Acapulco a lo que destacó que “está quebrado” y para salir de ello, se necesita reducir la nómica, “no hay alternativas y solución, el principal fardo que tiene el ayuntamiento es la nómina”, se debe quitar regidores, y no reinstalar en otros cargos a los funcionarios que ha destituido.

En el caso del asesinato del ex secretario de su gobierno Armando Chavarría aseguró que nunca ha sido señalado, ni enjuiciado y ha comparecido hasta en tres ocasiones.