Tras discutir en el Grupo Aca, Sofío demandará a Zeferino

El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sofío Ramírez Hernández, anunció que prepara presentar demandas de carácter civil y penal en contra del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por las ofensas, calumnias y denostaciones que hizo en su contra.

Esto en relación a su desencuentro que tuvo con el tapatío en la pasada sesión pública del Grupo Aca, a la que asistió como invitado especial el ex mandatario y que desde su particular punto de vista utilizó este escaparate para expresar sus "odios, soberbia, para proclamarse embajador de la amargura y las denostaciones".

A casi una semana de este episodio álgido, en donde Torreblanca Galindo acusó a Sofío Ramírez de ser mentiroso y cínico, porque lo interrumpió cuando arremetió en contra del también ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, le profirió a manera de reproche: “yo te tenía en otro concepto Sofío, eres igual de cínico que él, refiriéndose a Ángel Aguirre. Local Discuten Zeferino y Sofío en Grupo Aca por Ángel Aguirre

Pero no quedó ahí y a manera de interrogación le soltó: ¿sabes por qué? porque estás anunciando obras que ni siquiera hizo Aguirre Rivero, él las recolectó y su hermano fue quien cobró los beneficios de estos proyectos que inició mi gobierno, al tiempo que aceptó ser soberbio "pero no ratero como tú".

A la distancia, el ex senador de la República, Ramírez Hernández, dijo que ya es tiempo que alguien pare a este señor y deje de sentirse emperador de su soberbia, del odio, de la amargura, de las descalificaciones y denostaciones, pero para que tenga el más mínimo respeto para terceros.

Al ahondar más al respecto, explicó que le queda claro que para el ex gobernador Torreblanca Galindo no hay gente buena, todos son malos y tiene descalificativos para todos. ¡Pero que los demuestre! A mi me señaló de vaquero de Angel Aguirre Rivero, de cínico, corrupto y me vínculo a proceso.

Entonces lo tiene que acreditar y que dice que gracias a él no fui a parar a la cárcel, creo que es tiempo de compartir que jamás en mi vida he estado vinculado a un proceso judicial, como lo dice Torreblanca y quien acusa está obligado a demostrar "por lo que pido que presente un solo documento donde señale que Sofío Ramírez en su vida pública o privada haya estado vinculado a proceso y que lo demuestre", insistió.

El dirigente del PRI, por ello confirmó que va a ir a las instancias que correspondan para el efecto de que se le ponga un alto al que se siente emperador de su soberbia y embajador de su amargura, sus odios, sus infiernos y propios prejuicios, porque Zeferino mucho presume de sus logros como gobernador, pero hasta la fecha no ha ganado una sola elección y sólo ha dado vergüenza pública (sic).

Sofío Ramírez también confirmó que presentará una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del Grupo Aca, en contra de toda la mesa directiva por no haber pedido respeto a los estatutos internos y solicitar al ponente que se condujera con respeto, sin denostaciones y descalificaciones.

El presidente de este grupo de la sociedad civil, Rodrigo Reyes Rodriguez y Biky Teani, esta última moderadora, solo fueron simples espectadores de este linchamiento y sarta de mentiras de un personaje que habla por su soberbia y que sólo faltó que me mentara la madre, ironizó el dirigente del PRI en Acapulco.