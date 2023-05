Discuten Zeferino y Sofío en Grupo Aca por Ángel Aguirre

Una acalorada discusión protagonizó el exgobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca Galindo con el ex senador de la república Sofío Ramírez Hernández quien defendió las críticas en contra de el ex mandatario Ángel Aguirre Rivero.

Durante su participación como acasocio el dirigente del PRI en Acapulco reclamó al ex alcalde las más de 17 menciones en contra de Aguirre Rivero.

En una alterada contestación Torreblanca Galindo enfatizó que él continuará hablando y criticando porque es su forma de ser. “Yo no voy a callar”, reiteró.

El contador público acusó a Sofío Ramírez de ser mentiroso y cínico “yo te tenía en otro concepto Sofío, eres igual de cínico que él (refiriéndose a Ángel Aguirre), ¿sabes por qué? porque estás anunciando obras que ni siquiera hizo, él las recolectó y su hermano fue quien cobró los beneficios de la obra”.

Sofío en varias ocasiones interrumpió al ex alcalde señalando de “Soberbio” a lo que Torreblanca Galindo aceptó serlo y contestó “sí soy soberbio pero no ratero como tú”.

Al concluir la sesión el ex gobernante de Guerrero sostuvo una entrevista con los medios de comunicación quienes cuestionaron si había diferencias personales con Aguirre Rivero, a lo que dijo “claro que la hay, él quiso meter a la carecer a funcionarios nuestros inventando, lo cual no se puede perdonar ¿tú le darías la mano a un gobernador que te metió a la cárcel o que te quiso meter a la cárcel?”.

“Ángel Aguirre no tenemos coincidencia, es un profesional de la mentira, lo ha hecho desde que era secretario particular, es el clásico político que habla con vueltas, sino he hablado cosas más particulares es porque soy respetuoso de su vida privada”, concluyó.