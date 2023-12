Unidad y paz en la Navidad, pide Iglesia a católicos de Acapulco

El arzobispo de Acapulco Leopoldo González González ofició la misa de este domingo 24 de diciembre en la iglesia Nuestra Señora de la Soledad, en el zócalo de la ciudad donde destacó que para que se tenga unidad y paz en la vida se debe tener a Jesús en las vidas de cada uno.

Este día decenas de fieles católicos acudieron a la eucaristía donde dijo que la celebración de la Navidad es por el nacimiento de Jesús y habló de su importancia “sin Jesús no hay Navidad”.

El nacimiento de Cristo Salvador renueve los corazones y suscite el deseo de construir un futuro más fraterno y solidario, y traiga a todos alegría y esperanza, feliz Navidad”, dijo González González al replicar las palabras del Papa Francisco.

Dijo que la Nochebuena no es un cuento para niños sino la respuesta de Dios en busca de la paz verdadera la cual pidió no perderla y de esa manera tener esperanza. También pidió a la sociedad en general orar por la personas que no están en vida y por las desaparecidas.

Por otro lado, reiteró su agradecimiento a todos los que han apoyado a los damnificados de Acapulco tras el huracán Otis, hechos que han mostrado y sentir el cuidado de Dios hijo.