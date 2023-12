Vestir al Niño Dios, la manda de Berenice por la vida de su bebé

Sin importarle el gasto que conlleve velar al Niño Dios este 24 de diciembre, Berenice Sanchez Meza de 21 años de edad hizo la manda de que si se lograba su segundo embarazo, por el resto de su vida y de la de su bebé agradecería a Dios con vestirlo, arrullarlo y cantarle cada año

La joven señora hace dos años tuvo la desdicha de perder a su primera bebé debido a que “se pasó de líquido y nació sin vida”, hoy ante la promesa de siempre agradecerle se le hizo el milagro y concibió a Dailyn Yamilet, quien actualmente tiene 1 año 4 meses de vida, y con una buena salud.

Berenice quien vive en Ciudad Renacimiento, acudió al mercado Central en la nave de ropa para comprar al niño Dios más grande que estuviera en venta, al cual también compró ropa color blanca y zapatos.

“Hace más de un año antes de que naciera mi niña se me murió una y está vez le dije a Dios que me la regresara le dije que si me la regresaba lo iba a velar cada año, por eso aquí estoy comprando porque estoy agradecida con el niño Dios”.

Ella recordó la gran amargura que vivió al saber que Estrella Yamilet no estaría en sus brazos dándole la bendición de ser madre, sueño anhelado desde que se casó con su esposo.

“Me sentí fatal, no quería ver a nadie, me deprimí por la pérdida de mi hija, renegué a Dios y le pregunté el porqué me la había quitado, mucha gente me dijo que Dios la ocupaba allá con los angelitos y que más adelante me iba a mandar otro”.

No solo sus familiares y amigos consolaron a Berenice sino también su esposo quien confió en el Niño Dios, que con su bendición muy pronto llegará esa luz a su hogar y así fue que en el mes de agosto del 2022 llegó la pequeña Dailyn Yamilet, quien la noche del 24 su madre le presentará al niño Dios para que lo tenga en su corazón.

Con una cena especial, cohetes al aire, cantos, arrullos, rezos y un significativo nacimiento bajo el árbol es como la joven madre continuará su manda por el resto de su vida.