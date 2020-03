Todo listo para la edición 83 de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco

La Riviera Diamante de Acapulco está lista para la realización de la 83 edición de la Convención Nacional Bancaria “Prosperidad para todos en la era Digital”, que se llevará a cabo los días 12 y 13 marzo y que contará con la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este evento organizado por la Asociación de Bancos de México, lleva realizándose en Acapulco desde hace 17 años de manera ininterrumpida y une a conferencistas, líderes políticos y de la industria financiera en mesas de discusión donde se exponen temas referentes a la economía mexicana, sus problemas, retos y objetivos. Local Analizan esquema de seguridad para la Convención Bancaria 2020

En esta edición participarán Manuel Gutiérrez Novelo, Inventor, Ing. en Electrónica, Empresario, Futurólogo, Arquitecto de AILEENN; Dan Cobley, Managing Partner, Fintech, Blenheim Chalcot. Former Managing Director, Google UK and Ireland; así como Hon. Michael Chertoff, Ex Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

A lo largo de las ediciones de la Convención Bancaria, se han presentado líderes de opinión, representantes de los medios de comunicación, así como los ex presidentes, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario en el país, Andrés Manuel López Obrador, quien en esta ocasión clausurará el evento.

Asimismo, han participado personalidades internacionales como el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton; el ex mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el ex presidente del gobierno de España, Felipe González Márquez, y el premio nobel de economía en el 2013, Robert Shiller.