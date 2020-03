No habrá represalias contra trabajadoras que participaron en iniciativa #UnDíaSinNosotras: Adela Román

Ante la inasistencia de cientos de trabajadoras de las distintas dependencias del ayuntamiento que se sumaron a la iniciativa “#UnDiaSinNosotras", convocado a nivel nacional, la presidenta Adela Román Ocampo, reafirmó que el gobierno de Acapulco, no descontara el día a todas aquellas, que faltaron porque tienen la convicción de que era lo correcto no asistir a laborar de manera normal.

En declaración luego de haber encabezado una conferencia de prensa en la sala de cabildo del Ayuntamiento del Parque Papagayo, en la que se anunció el inicio del programa "Acapulco Lindo y Querido", la primera autoridad de la ciudad, manifestó que ha sido una mujer solidaria con su género y con la humanidad entera, porque el feminicidio y la violencia domestica es un problema de la sociedad y de los Derechos Humanos.

“Yo fui muy reiterativa desde hace algunos días, de que no se les descontaría su día, a quienes faltarán, nosotros venimos a trabara porque Acapulco, no nos permite descansar, he sido una mujer solidaria con mi género y con la humanidad entera, yo viví y crecí en una familia muy comprometida con la lucha social y mi padre fue muy feminista y por lo tanto traigo esa formación”, precisó la primera autoridad de la ciudad.

Asimismo, Adela Román, criticó que los sindicatos laborales, pretendieran adjudicarse el movimiento social, al haber emitido circulares en los que convocaban a las trabajadoras a no presentarse a trabajar, cuando esto no era una decisión sindical, sino individual, porque la que no se presentara a laborar era una voluntad individual y no del sindicato.

Indicó que de por sí, los sindicalizados del ayuntamiento trabajan seis horas, y no las ocho horas, por lo que no fue correcto que convocaran los sindicatos a no trabajar.

Agregó que, como presidenta y mujer, es solidaria con las causas nobles y mucho más con el problema de los feminicidios, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia política, la económica y la psicología que sufren las mueres y los seres mas desprotegidos como los niños y los ancianos y en este sentido se debe de tomar conciencia.

Finalmente, la primera autoridad de la ciudad, reconoció que la violencia contra las mujeres y de los seres más desprotegidos en una sociedad como los niños y niñas, tiene muchas caras.