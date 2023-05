Protesta ex trabajador municipal por presunto despido injustificado

El señor Cristino Arias Martínez, de más de 60 años de edad, protestó en el ayuntamiento del Parque Papagayo, para demandar el pago de su liquidación por los más de 20 años que laboro en Las instalaciones del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (Cadi) Libertad, perteneciente al Sistema de Desarrollo Infantil DIF Acapulco.

En entrevista, manifestó que este próximo 27 de mayo, cumple un año de estar dando vueltas en varias dependencias del gobierno para que lo liquiden como marca la ley, sin embargo, no ha tenido una respuesta, por lo que decidió manifestarse en el acceso principal del ayuntamiento.

Dijo que por más de 20 años trabajo realizando la limpieza del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil ubicado en la colonia La Libertad, durante este tiempo aseguró que no faltó un sólo día por lo que consideró que fue injusto que lo liquidaran sin pagarle ni las quincenas que le quedaron a deber.

“Desde que me sacaron de trabajar ya casi va a tener un año, y no me han podido pagar, me dicen que yo vaya a una dependencia para que me paguen y cuando llegó me dicen que no está la licencia y nos regresamos y uno sin dinero para el pasaje no tengo, esto se lo dije ya al director de Recursos Humanos”, expresó.

Don Cristino Arias, dijo que no tiene dinero que del salario que tenía se mantiene, por lo que espera que lo liquiden y le paguen las quincenas que le quedaron a deber desde hace un año que fue dado de baja.

Pidió la intervención de la presidenta Abelina López Rodríguez, para que le cubran el adeudo correspondiente a su liquidación por los más de 20 años que trabajó en la limpieza del Cadi Libertad.