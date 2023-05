De donde venga la violencia es reprobable: Abelina

La presidenta Abelina López Rodríguez afirmó que la violencia en Acapulco es reprobable venga de donde venga, y dijo que cada caso de inseguridad que se registra en el puerto, es puesto sobre la Mesa de Coordinación por la Paz en la que se encuentran integradas todas las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

En entrevista minutos después de haber concluido con el acto de firma de convenio del pliego petitorio 2023 con dirigentes del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), la alcaldesa manifestó que el municipio no tiene la facultad de la persecución de los delitos que curen en la ciudad.

“Cada quien hace lo que le corresponde, en la Mesa de Coordinación se comenta de los temas, pero claro no se dan los datos pormenores, porque ustedes saben que, si no hay un debido proceso, en vez de ayudar declarando lo que voy hacer es que las investigaciones, se caigan, creo que eso hace que muchas veces no se puedan decir las cosas que se dicen en la mesa de coordinación, porque irresponsablemente se afectaría”, expresó.

Lee también: Alcaldes desdeñan curso de capacitación en materia de fiscalización

López Rodríguez, insistió en su declaración de que al municipio le corresponde trabajar mucho en el tema de la prevención, que al municipio no le corresponde la persecución de los delitos, este proceso aseguró es responsabilidad del estado, por lo que cada quien debe de jugar su rol que le corresponde.

Por otro lado, la alcaldesa dijo que la ruta que tiene el municipio para reforzar el trabajo de la prevención del delito, es reforzar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con una nueva tecnología en la que se encuentra considerada la adquisición de más de 600 cámaras y los equipos de radio comunicación con un costo superior a los cien millones de pesos.

Local Firma Ayuntamiento de Acapulco pliego petitorio del SUSPEG

Manifestó que con la tecnología que se tendrá en la Secretaría de Seguridad Pública con la compra de las cámaras y los equipos de radio comunicación, se podrá consolidar el cambio del C-2 que se tiene en estos momentos a un C-4 con una mayor capacidad de respuesta.

Por otro lado, aseguró que su gobierno seguirá con el proceso de la reducción de la nómina de los trabajadores, dijo que hasta el momento se ha dado de baja a poco más de 700 personas que cobraban sin realizar ninguna actividad laboral, por lo que eran considerados aviadores.