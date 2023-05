Alcaldes desdeñan curso de capacitación en materia de fiscalización

El Auditor Superior del Estado de Guerrero, Marcos César Paris Hidalgo, reprochó la ausencia de los alcaldes de la región de la Costa Grande, Costa Chica y del municipio de Acapulco, al restarle importancia al curso de capacitación para la integración de la cuenta pública 2023.

Sin poder ocultar su malestar, porque al recinto que se acondicionó solo asistieron tres presidentes municipales, entre estos el de San Marcos, Tomás Hernández Palma, explicó que el objetivo es acercar los servicios de la Auditoria Superior del Estado, ofreciéndoles estos cursos que les ayudará en su rendición de cuentas.

Lamentablemente, no les interesó, incluyendo a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, quien a pesar que se le envió la invitación con anticipación, no acudió ni en su carácter de anfitriona, “esas cosas no deben suceder, porque la capacitación también comprende el informe semestral, que forma parte de la cuenta pública”, dijo.

El entrevistado, Paris Hidalgo, refirió que, en su caso, asistieron en equipo con la prioridad de atender las dudas e incógnitas en la aplicación de los recursos públicos de los ayuntamientos, que es muy importante que sepan las adecuaciones y las actualizaciones de la ley de fiscalización superior del estado, la armonización contable y todas las normas y procedimientos que están en el ámbito de la aplicación de los recursos públicos.

Explicó que, en el caso del municipio de Acapulco, presentó la cuenta pública, pero tiene algunas observaciones que se están revisando y que están a tiempo de solventación, pero es un tema muy especial en virtud que prefieren mandar a su gente y confiar que tomen los cursos de capacitación, cuando es su obligación asistir porque parece que se les olvida que tomaron protesta para gobernar su municipio y que son quienes ejercen los recursos públicos.

Precisó que actualmente se está fiscalizando la cuenta pública 2022 del ayuntamiento de Acapulco, pero adelantó que no podía dar cifras, sin embargo, se le dará continuidad y que se cumpla con la transparencia, porque es notaria la falta de compromiso de los alcaldes, con la rendición de cuentas.