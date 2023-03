Insuficiente avance en los derechos de las guerrerenses

Al lamentar que México sea un país donde las mujeres no son prioridad para las autoridades de gobierno, la Coordinadora del Observatorio de Violencia contra la Mujer, Rosa Isela Ojeda Rivera aseguró que los avances alcanzados en los últimos años está en lejos de lograr la igualdad de este sector con el de los hombres.

“Las mujeres no somos prioridad, lo cual es muy sencillo constatarse al solo ver el presupuesto y saber cuánto va dirigido al tema de la construcción de la igualdad el cual debe ser transversal y estar en todas las secretarias, no solo es la falta de recurso, sino falta de interés”.

La investigadora de UAGro destacó que las mujeres no tienen los mismos derechos, ni accesos a las mismas oportunidades debido a que la desigualdad tiene dos componentes muy graves; la violencia y la discriminación los cuales no han desaparecido ni disminuido.

Ojeda Rivera destacó que lo único que ha crecido son los movimientos feministas por los cuales han surgido esas políticas públicas con las que hoy se cuentan; así como las movilizaciones y expresiones de desigualdad, de grupos feministas a través de las redes sociales y replicándolas a otros países con hashtags, así como las paredes de la verdad en las escuelas y los tendederos.

“Mientras no se planteen el compromiso de la violencia, discriminación y desigualdad no se podrá avanzar, porque el problema continúa creciendo tal es el tema de la desaparición de mujeres es recurrente y no es posible que no se atienda quién las está desapareciendo, quién se las está llevando, porqué no le buscan, no están siendo atendidos ni resguardados los derechos”, aseguró la catedrática.

Rosa Icela opinó que para erradicar la desigualdad y discriminación se deben diseñar políticas más comprometidas, asignar los recursos necesarios y modificar de fondo de raíz el tema de la violencia y discriminación.

Dijo que el 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, sirve para conmemorar las reflexiones de las socialistas que originaron esas primeras reuniones de mujeres como Rosa Luxemburgo, así como los 3 siglos de grupos feministas y la vida de muchas mujeres que abrieron el camino de visibilizar la desigualdad y búsqueda de mejores condiciones como la Ley del Aborto, que hoy es un derecho.

En cuanto al Centro Ciudad de las Mujeres (CCM) en Tlapa de Comonfort, señaló que hay avances y retrocesos “fue un foco de luz en su momento y no ha tenido un continuo, si programas como esos se mantuvieran con recursos si pudiera avanzar a grandes pasos”, sin embargo, por las falta de compromiso de las autoridades siguen viendo las políticas que van destinadas a las mujeres “como una carga del erario, no hay una prioridad”, concluyó.