Increíble: los drenajes al mar y la tala de los árboles

Hola, así como me sorprendo cada día con las noticias (que casi no las veo), no me sorprendo con lo del mar, ya que lo vivimos. Hoy muy tempranito, llegamos y era un olor horrible a puro drenaje que salía al mar, al final del Malecón, que sigue sin ser reparado, y creo nunca lo harán, o tal vez hasta que se mate una persona, porque caídas feas hemos visto muchas y para reclamar ¿A quien?, ¿A quien le corresponde?, y a quien le corresponda, nunca lo hará.

El día martes tuvimos cita con el secretario de nuestra presidenta municipal Adela, y personalmente se lo hicimos saber.

El drenaje es de muchas casas, de todas las que rodean el área, y cuando los abren, todos conectan al mar, y hoy para evitarlo, nos fuimos nadando rumbo a la casa de Cantinflas, pero a dónde quiera que vayamos, todo es igua: todas las casas que están pegadas al mar, es lógico que todo descargan al mar.

El domingo 7 nadamos rodeando el Hotel Caleta, que es una gran pena, como se ven caer al mar los pedazos que van quedando. Estando abajo se alcanza a ver lo que queda de su bonita alberca que tenía, ahora todo es escombro; de su precioso muelle que finaliza en el mar, ya solo quedan pedazos. Qué tristeza, ya que yo lo visitaba seguido y nadaba en esa alberca. Ya está todo abandonado. Nos seguimos nadando y nos tocó la salida del sol, fue una cosa maravillosa, como había muchas nubes, los rayos del sol al pasar a través de ellas, enviaban unos rayos, que mas parecían unas pinturas. Y ahí, adentro del mar, gritamos dándole las gracias a Dios, por todo lo bello, que nos da, pero que muchos no cuidan.

Llegamos hasta la vuelta, y nos seguía un gran cardumen de peces cirujanos, son café algo claro, y con su cola muy amarilla, y así venían con nosotros, con esa lentitud, como dando las gracias, porque no había mucho aceite, ni mucha gasolina, ya que muchas lanchas, no las han movido en mucho tiempo. (Por eso, ya hay erizos). ¿Ah, y saben? Las personas que están con dificultad para respirar, pagan muy caro por un tanquesito de oxígeno, y los árboles, nos lo proporcionan y gratis.

Hay que seguir luchando porque se siembren árboles.

DISFRUTEN EL MAR, DISFRUTEN LA VIDA.

SI NO TIENES PARA COMER MUCHO, COME POCO, Y MUCHA FRUTA. Con todo mi respeto.

Ma. Eugenia Walls Galindo.

Nadadora Máster, de Acapulco. , de Acapulco