CTM Guerrero urge recuperar empleos perdidos por Otis

Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), realizaron una concentración de protesta en el monumento a Fidel Velázquez ubicado en una de las entradas de la unidad habitacional El Coloso de Acapulco, donde demandaron al gobierno federal que apoye a los patrones para que se reactiven las fuentes de empleo perdidas tras el paso del huracán Otis.

Líderes sindicales y trabajadores vestidos con playeras blancas y rojas, quienes traían banderas con la leyenda de la CTM, así como priistas y perredistas urgieron a que antes de que termine el sexenio se atienda su reclamo porque no cuentan con trabajo ni ingresos económicos.

Acompañado del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guerrero, Rodolfo Escobar Ávila, el secretario general de la Sección 34 de la CTM, César Landín Pineda, dijo que su lucha esta plasmada en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de Trabajo, por lo que exigieron jornadas de 48 horas, aguinaldo, utilidades, vacaciones, prestaciones y condiciones de trabajo, así como lo más importante; el derecho a la seguridad social.

“El gobierno de la República y legisladores que le siguen debiendo a la clase trabajadora, hoy los trabajadores en el área turística fueron desplazados, liquidados, suspendidos ya que el gobierno federal los apoyo, pero los dejó solos cobrándoles el seguro social a los trabajadores y a los patrones y estos tuvieron que liquidarlos a la mayor parte”, destacó el líder sindical.

Landín Pineda lamentó que algunos trabajadores de la industria sin chimeneas hayan tenido que emigrar a otros destinos turísticos, ante la falta de empleo y quienes se quedaron están realizando tareas de construcción de sus mismas empresas, limpiando como peones, diferentes áreas.

Puntualizó que el sector obrero es el más importante del país ya que le proporciona estabilidad y vialidad al gobierno de la República, ante ello, recordó al gran líder de la CTM Fidel Velázquez, quien fue un personaje que impulso las instituciones como el Infonavit, el seguro social, el Fonacot, entre otras instituciones de los trabajadores.

El secretario general del sindicato gastronómico consideró que será de 2 a 3 años que este destino de playa pueda repuntarse después de los estragos que dejó el meteoro.

“Repuntara cuando los guerrerenses elijamos a autoridades que necesitamos, que regresen a ver a Guerrero como tal, no como estado de tercer mundo que no recibe ninguna inversión, queremos trabajo, inversión, para que los jóvenes no se metan en situaciones, queremos educación, salud, si hay inversión Acapulco y Guerrero, repuntan pero no hay ninguna obra emblemática para que Guerrero repunte, seguiremos viviendo de las dádivas, de las prebendas y apoyos que el gobierno le da a la gente, queremos empleo remunerado”, concluyó.

Durante la concentración los trabajadores rindieron homenaje, colocaron una ofrenda y una bandera rojinegra en el monumento del líder de la CTM, en exigencia al gobierno federal de ser considerados para tener inversiones y fuentes de empleo.