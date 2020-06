Un animal no contamina la tierra

Hola. Así es como pienso cuando están platicando de lo sucio que está el puerto de Acapulco, y dicen : "Son unos animales, son unos cochinos" y eso no es verdad. Los animales no toman refrescos ni compran comida chatarra y todo lo tiran a la calle, un animal es 100 por ciento ecologista. Lo que sí me da tristeza, es que con ésta pandemia, cientos y cientos no respetan, ni leyes, ni reglas.

Me cuentan los pocos que salen a la calle por necesidad, que por todos lados, en los huecos de las paredes, en los árboles (¡que culpa tienen!) y en la calle son cientos de cubrebocas, que van dejando, así, sin ningún respeto para nuestro Acapulco y nuestro mar. Por eso les digo que si me molesta que comparen a un animal con un irrespetuoso humano.

Yo no he salido para nada a la calle y extraño mis entrenamientos en el mar, que hacen trabajar mis piernas, y más cuando nadamos unos dos o tres kilometritos como yo digo. Me platican cómo las personas por la falta de todo, sobre todo el ejercicio, su carácter se ha vuelto muy complicado, y muchos han entrado en una etapa de terror y miedo, y esa actitud es muy perjudicial para nuestra mente y para nuestro cuerpo.

Como a mí me gusta mucho observar a la naturaleza y a los animales, desde niña me gusta cómo vienen los pájaros, unos cantan de una forma y otros de otra. Yo, en agradecimiento, tiene muchos años que les pongo arroz quebrado, y veo cómo se juntan y respetan al jefe del grupo; miran al cielo, toman mucha agua, comen una o dos veces al día, no pelean por nada, solo el jefe para poner en paz todo.

Te pido los veas, los observes y los imites, sobre todo en sus diferentes cantos y sus gracias a la vida. Nosotros como humanos tenemos que dar gracias a Dios, por todo lo que nos da, y a la Tierra también por todo lo que produce para nosotros. Y lo que más me gusta de todo esto, es que muchos se han dado cuenta, de lo que vale un gran abrazo, a veces sin palabras, y lo que es una gran amistad, y muchos descubren que tienen una preciosa y única familia.

Que Dios esté con ustedes.

Con todo mi respeto.