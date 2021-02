Todo hay que lavar, pero lo que no hay es agua

Hola, así es como pasa, creo en todo Acapulco. ¿Saben? Sí necesitamos unas lecciones de cómo ahorrar agua. Yo recuerdo cuando el huracán Paulina nos dejó prácticamente a todo Acapulco sin agua potable y muchos aprendimos a bañarnos adentro de una tina, para que esa agua se usara en el w.c. también para regar las plantas, lavar el patio y los trapeadores. Para enjuagar la ropa, se le ponía jugo de limón a una cubeta con agua, que servía para enjuagar hasta 20 prendas de ropa chica y quedaba bien limpia y esa agua se utilizaba para el w.c. también.

Pero cuando tenemos exceso, se desperdicia; aquí en ésta colonia Vista Alegre, siempre ha sido problema desde hace años, ya que como fueron las primeras tuberías que se colocaron, ya son muy viejas y seguido hay muchas fugas, pero ahora no sé por qué tanto falta el agua. Creo en 15 días, hemos tenido como unas dos horas en total de agua, pero eso sí, con mucho lodo y aquí al agua se le da el tratamiento, como cuando el huracán. Yo pediría que así como toman sus clases los niños, más bien todos, se le orientara con unos 5 minutos sobre el correcto uso del agua y que tienen que dar una respuesta y más sugerencias e ideas, porque si no lo piden, así como está el humano ahorita, simplemente, esos 5 minutos no los verán y seguirán agachados a la hora de bañarse y el agua, al drenaje, pero si te paras como soldado, solo ocuparas una cubeta de agua, o menos, y no las cuatro para desperdiciar ¿No lo creen así?

Hagan la prueba y verán que hasta con dos bandejas, bañan a un niño, y si tienen un pequeño patio y ahí los bañan, al poco tiempo, sus plantas y arbolitos si tienen, se lo agradecerán. Yo nunca me cansaré de pedirles que siembren un árbol, uno por cada miembro de la familia. ¿Se imaginan? Si en su familia, hay unos 8 o 10, serán los mismos arbolitos que sembrarán. Yo tengo muchos nonis para donar, y otros más, veré qué día sábado los podré llevar al Asta Bandera para regalarlos.

Si haces ejercicio, el que quieras y puedas, te cambia hasta el carácter, aparte de hacerte un bonito cuerpo. ¿De acuerdo? Recuerda que lo difícil es empezar, y luego es más difícil dejarlo. Con un gran abrazo para todos, con mi corazón.