Inicia este viernes la temporada de cruceros en Acapulco

Esta viernes, arranca la temporada de cruceros donde se espera el arribó de 22 barcos de líneas navieras del Norwegian, Oceanía y dos Europeos el cuál dejarán una buena derrama económica y turistas provenientes de Estados Unidos.

El secretario de turismo municipal, David Abarca Rodríguez informó que la temporada de cruceros será del 20 de Octubre al 02 de Mayo del 2023 y abrirán con la llegada del Norwegian Sun y con esta misma línea cerrarán.

El crucero Norwegian Sun llega este viernes cuando inicia la temporada de cruceros y a bordo viajan un promedio de mil 248 pasajeros y 953 tripulantes.

El 22 de octubre llega el crucero Silver Wind, que es un barco pequeño pero de lujo y es operado por Silversea Cruises.

El 2 de noviembre arribara al puerto por primera vez el crucero Norwegian Enkon, que trae abordo entre 6 mil 7 mil pasajeros y será la prueba de fuego muy importante para los que trabajan en el turismo para darle el recibimiento que se merece.

“La temporada sigue con 22 cruceros programados hasta ahorita y vamos por más, sabemos que con el problema bélico hay barcos que se están reposición y los estamos buscando que piensen venir Acapulco”.

Los barcos programados para la temporada son Norwegian, Oceanía y dos Europeos. La ruta que viajan es el canal que vienen de Los Ángeles a Miami y de Miami en Los Ángeles y San Diego .

El año pasado arribaron pocos barcos y ahorita está creciendo. “Se están re posicionando los cruceros por el problema bélico que se tiene y sobre todo lo que está pasando en Europa y este mercado se está reposicionando en Latinoamérica que es el beneficiado”.

David Abarca comentó que se buscará que las autoridades de salud en Acapulco le permitan ya no traer cubrebocas durante las ocho horas de su estancia ya que en Estados Unidos ya no se usa y se acostumbraron a no portarlo.

Según un estudio de turismo municipal, el visitante que llega en el crucero hasta un promedio de 87 dórales por día y 69 por tripulante.