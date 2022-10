Aprueba Cabildo viaje de la alcaldesa a Florida

Con un voto en contra, regidores del Cabildo de Acapulco, aprobaron el dictamen presentado por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, para viajar por segunda ocasión en este primer año de su gobierno a la ciudad de Tampa, Florida.

De acuerdo al exhortó que presentó en esta primera sesión ordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de octubre, la presidenta municipal se ausentará de sus actividades como primera autoridad de ciudad del 26 al 29 de este mes de octubre.

Ante los ediles que le dieron su respaldo para este segundo viaje a los Estados Unidos, la alcaldesa Abelina López dijo que en esta ocasión dará seguimiento a los gestiones que se realizaron en el primer viaje que realizó el pasado mes de abril.

Local Acapulqueños representarán a México en el Word Water Ski Show

Expresó que no gastará ni 300 mil pesos en este segundo viaje, donde una vez más se espera contar con la presencia de representantes de cámaras empresariales y de notarios públicos.

"Ya se tiene una agenda álgida en este segundo viaje, donde también se tendrá un evento en Orlando; no tiene caso que yo vaya sola, tienen que ir las cámaras porque ellos saben los temas; ¿de dónde vamos a tomar el dinero? Miren si nos vamos a gastar 300 mil yo creo que es mucho, y en gran parte le meto mano a lo que me paga el pueblo; no se preocupen habremos de cuidar todo", expresó.

Por otro lado, en la sesión de Cabildo se aprobó también un punto de acuerdo en el que se acordó dar descuento del 50 por ciento del costo de licencias de conducir, así como descuentos en pagos se predial en estos últimos meses del año.