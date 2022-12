Telesecundaria trabaja bajo un árbol en Xochihuehuetlán

"Dice el secretario Marcial Rodríguez que no está", fue la respuesta que recibieron habitantes de la comunidad de San Miguel Comitlipa perteneciente al municipio de Xochihuehuetlán en la Montaña alta del estado, quienes acudieron a la Secretaría de Educación a buscar apoyo para la construcción de aulas para el telebachillerato que desde hace seis años funciona bajo la sombra de un árbol de mango.

Comisario de San Miguel Comitlipa, Alberto Villegas Ávila, indicó que cuando caminaban acercándose a la Secretaría de Educación, vieron que Marcial Rodríguez estaba afuera de su oficina atendiendo unas personas, pero al ver que iba la comitiva de alrededor de 10 personas, se apresuró a entrar a su oficina y cuando estuvieron en el sitio les cerraron la puerta en la narices.

El comité de gestión, de San Miguel Comitlipa solicitó tener una audiencia con el funcionario y fueron atendido por quien dijo ser su secretario particular, este les informó que Marcial decía que no estaba, porque se había ido a una reunión a la Costa Chica, se inició la reunión con funcionarios de muy bajo perfil y ahí les informaron que el secretario no pudo atenderlos personalmente como le habría gustado porque se encontraba en una reunión programada en la ciudad de Iguala, evidentemente mintiendo sobre la actividad del funcionario que ellos vieron en esa oficina al llegar.

Emilia Almazán Valdez, quien funge como presidenta de la sociedad de padres de familia del Telebachillerato 272 comunitario, indicó que desde hace seis años los alumnos están recibiendo clases de forma por demás incorrecta con un pizarrón colgado en un árbol de mango y apoyándose en su sombra, sin sanitarios, sin agua potable y sin energía eléctrica.

Recientemente les prestaron unas aula que estaban abandonadas en las que hace muchos años funcionó la primaria, pero estos resultan ser un peligro permanente porque todo el tiempo están desprendiendo arenilla desde el techo y en algunos lugares ya se encuentran descubiertas las varillas, lo que indica que podrían llegar a colapsarse.

todos los años hemos presentado solicitudes a diputados, funcionarios del estado, del municipio e incluso le entregamos un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estuvo en Tlapa pero nadie les ha dado una respuesta positiva.

Los quejosos indicaron que los funcionarios que los atendieron les recibieron sus documentos y les explicaron que se realizarán gestiones para que la Cicaeg pueda hacer el expediente técnico, por lo que les pidieron regresar en seis meses por una respuesta, "Ya nos llevamos una esperanza, pero si no vemos que las cosas avances entonces vamos a regresar con todo el pueblo a bloquear calles y oficinas, y entonces le vamos a decir a Marcial que no sea mentiroso que si estaba y no quiso atendernos".