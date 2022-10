Crece conflicto por la instalación de la Universidad del Bienestar

La directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar "Benito Juárez", Raquel Sosa Elízaga, culpó a la normal de Ayotzinapa y a la CETEG de estar manipulando a los alumnos de su plantel de Tixtla, que se niegan a aceptar que la sede de esta institución se coloque en la comunidad de Ojitos de Agua y demandan que se quede en la cabecera municipal.

Hace unos días los alumnos de la Universidad interceptaron el convoy del presidente Andrés Manuel López Obrador y públicamente hizo el compromiso de que la sede de la Universidad se quedaría en Tixtla y que enviaría a la directora para que se resolvieran todos los problemas.

La funcionaria atendió el reclamo de los estudiantes y se presentó, pero con la consigna de que la sede del plantel no será en la cabecera sino en la población de Ojitos de Agua donde ya realizaron estudios técnicos y topográficos del terreno, y culpó a grupos sociales y directamente a los Normalistas de Ayotzinapa, a la CETEG y a la CNTE de ser quienes manipulan a los estudiantes para tratar de que se forma una organización como la tiene ellos, "pero no entienden que las universidad del bienestar trabaja de una forma diferente y no responde a ninguna presión social o de grupos".

Durante más de tres horas, la funcionaria escuchó a los estudiantes, padres de familia y docentes, exponer los criterios para que el plantel se quede en la cabecera y no vaya a la comunidad de Ojitos de Agua, sin embargo todos los refutó y les explicó que estas universidades buscan llegar a los sitios más lejanos, donde en este momento no se tiene oportunidad académica.

El origen del problema

La Universidad del Bienestar en Tixtla se instaló hace tres años siendo presidenta del municipio Erika Alcaraz, quien ofreció donar el predio en el que se instalaría el edificio, sin embargo al terminar su periodo no se había completado la adquisición del terreno y los propietarios ya no quisieron venderlo.

Por ello al arribo del actual Alcalde se dedicó a conseguir un nuevo terreno que cumpliera con las características que se necesitan y lo encontró en la población de Ojitos de Agua.

Los estudiantes reprochan que no hay suficiente servicio de transporte, que no hay sistemas de agua ni de energía eléctrica, tampoco de Internet, además de que tendrían que vivir en Tixtla y viajar diario a la escuela y pagar pasaje.

La funcionaria les dijo que todo eso se puede resolver y estableció que ahí se empezarán los trabajo, pero al final de la jornada indicó que se analizarán otras propuestas de terrenos y si alguno ofrece mejores condiciones que el de Ojitos de Agua entonces se podría hacer la construcción de la cabecera municipal.