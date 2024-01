Sin normalistas, recuerdan a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Sin la presencia de estudiantes de lo Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa ni padres de los 43 desaparecidos de esa institución, este día miembros del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres e integrantes del Colectivo de Familiares de desaparecidos "Guadalupe Rodríguez Narciso" realizaron el evento conmemorativo por los 112 meses de la desaparición de los jóvenes.

En el mitin se hizo énfasis en el incumplimiento que ha tenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña se comprometió a resolver el tema y establecer con precisión qué pasó con los 43 estudiantes pero hasta el momento no hay un avance tangible.

La actividad duró apenas 15 minutos y en las posturas no hubo ningún señalamientos en torno a la ausencia de los estudiantes en el mitin tampoco de la división que se ha hecho pública entre los padres de los 43 en la que la parte más numerosa se mantiene con el asesor legal Vidulfo Rosales y una parte se unieron con el ex vocero del Movimiento Felipe de la Cruz.

Entre las posturas que se hicieron este viernes se tiene la demanda de que se no se detenga la búsqueda de los jóvenes no de ningún otro desaparecido, que se exploren todos las líneas posibles que se entregue toda la información que tiene en sus manos el gobierno y el Ejército, que no se permita que siga la impunidad.

“Solo pedimos que se esclarezca el paradero de los 43 desaparecidos y justicia para los 3 asesinados”