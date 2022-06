Rostro bordado guarda lágrimas y esperanza de doña Cristina por encontrar a su hijo

Un pedazo de manta y bolas de hilos de colores puestos en las manos de doña Cristina pueden generar verdaderas obras de arte, desde niña aprendió a bordar como parte de la herencia cultural en su pueblo Alpuyecancinco de las montañas, perteneciente al municipio de Ahuacotzingo y hoy esa técnica ancestral la usó para hacer un lienzo con el rostro de su hijo y con ello mantenerse en la lucha por encontrarlo con vida igual que a sus 42 compañeros de la normal de Ayotzinapa.

Doña Cristina Bautista Salvador, se distinguió entre todos los padres de los 43 desaparecidos de la Normal, por el lienzo que porta, todos usan lonas con las fotografías impresas de sus hijos, ella trae un telar bordado a mano con el rostro de su hijo.

Relató que la ausencia de Benjamín Asencio Bautista le ha generado días y noches de insomnio, de ansiedad y depresión en las que no sabía qué hacer y lo único que se ocurrió fue hacer lo que aprendió desde niña, bordar, bordar y bordar, "me acerqué y le pedía a la muchacha que nos ayuda con los diseños de las pancartas para que nos hiciera dibujos de los rostros que pudiéramos bordar, ella nos hizo la plantilla y nosotros sacamos lo demás".

Destacó que buscó hacer diferentes puntadas para que dieran forma a las puntadas que se utilizaron, así por ejemplo en el rostro usó una técnica en la que los hilos se cruzan y le va dejando una textura. El rostro lo rodeó con tortugas y el nombre de su hijo y la leyenda no descansaré hasta encontrarle.

Bordar este lienzo le llevó más de cuatro meses y lo hizo siempre que estaban viajando para ir a movilizaciones, "en la casa no le hice nada, sólo en los viajes en los que no podía dormir y en la casa hay muchas cosas que hacer no da tiempo".

El lienzo está bordado a mano. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Agregó que con orgullo muestra su lienzo que elaboró con sus manos para su hijo, "él donde quiera que esté sabe que lo amo, que lo quiero de vuelta y que en todo momento está conmigo, por eso le hice este bordado, porque es la forma de que su recuerdo permanezca vivo a mi lado".

Mencionó que normalmente estos bordados se hacen con estambre pero el trabajo que realizaba era tan importante que decidió comprar un hilo más delgado y de mejor calidad, mi Benjamín lo merece y estaré haciendo todo lo que sea para mantener su búsqueda.

"Pareciera que sólo es un pedazo de manta con hilo, pero ahí está mi sueño, mis lágrimas, mi dolor, mis ansias de verlo y sobre todo el gran amor que mi corazón de madre ha acumulado y que mantiene viva la esperanza de un día volver a verlo".