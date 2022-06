Paro indefinido de labores en PC por falta de viáticos

Más de 300 trabajadores operativos de la Secretaría de Protección Civil (SPC) pararon labores indefinidamente en demanda de viáticos y por falta de combustible en unidades.

El dirigente sindical Ángel Martínez Reyes señaló que aproximadamente son unos 2 mil pesos que la dependencia adeuda a cada trabajador por viáticos del mes de mayo y lo que va de junio.

Aunado a esto, exigió mejores condiciones para laborar, toda vez que no hay recursos para la operatividad de la institución, y que incluso las unidades que no están descompuestas no están disponibles por falta de dinero para el combustible.

Martínez Reyes señaló que en todo el estado los trabajadores pararon labores a excepción de Acapulco, donde un mando les advirtió con fincarles responsabilidades si no atendían las emergencias.

Indicó que la misma advertencia la recibieron del titular de SPC, Roberto Arroyo Matus.