Reforma electoral, un retroceso para el país: Añorve

El senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños, aseguró que la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador representa un retroceso para la democracia del país.

En declaraciones a reporteros, el senador priista adelantó que, ante la propuesta electorera del presidente presentada en la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y del Partido Acción Nacional, presentarán cada uno una propuesta de iniciativa que se pondrá en la mesa de negociaciones.

“Es una propuesta electorera, no electoral, no se puede hacer un traje a la medida en términos de una reforma electoral, es muy peligroso para la democracia en México, no podemos ir como los cangrejos para atrás, con todo respeto lo vamos a analizar, para tomar decisiones adecuadas para beneficiar a los mexicanos y no al partido político que está en el poder”, expresó.

Añorve Baños, dijo que de origen no se puede desaparecer un andamiaje electoral como el INE que, en su momento en los años 70 y 80, fue pedido por las propias oposiciones, y que hoy están de manera regresiva en términos de la propuesta electorera que, en estos momentos, se tiene en análisis en la Cámara de Diputados.

Manifestó que se tiene que actuar con responsabilidad, todo se puede poner sobre la mesa para dialogar porque se tiene que llegar a los acuerdos para ver que le conviene a la ciudadanía y no al gobierno y al partido político que está en turno.

Aseguró que al igual que la iniciativa energética, la fracción del PRI actuará con responsabilidad, y adelantó que la reforma electoral no se va a discutir en periodo extraordinario, tendrá que ser hasta el próximo mes de septiembre cuando arranque el periodo ordinario de sesiones.