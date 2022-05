Insiste ProVida en que no se legalice el aborto

Integrantes de grupos ProVida que se manifestaron afuera del Congreso en contra del aborto, anunciaron que interpondrán recursos legales ante la Función Pública en contra de la secretaria de Salud, Aidé Ibares, por no presentarse al recinto para entregar información respecto al tema del aborto.

Aseguraron que el presidente de la Comisión de Justicia citó a la secretaria de Salud para que se abordara el tema de despenalización del aborto pero la funcionaria se negó a asistir y eso es una falta a su función, por ello harán e presentar denuncias ante la función pública.

Gerardo García Sánchez, quien es coordinador del Frente Nacional por la Familia en Guerrero, encabezó una protesta en la entrada del palacio legislativo con la que se demandó a los diputados no aprobar la iniciativa que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas.

Indicó que con el presidente de la comisión Jesús Parra García se ha trabajado una agenda en la que se incluye que antes de realizar una aprobación al vapor como pretenden algunos legisladores, se realicen foros que permitan socializar información del tema.

Comentó que como interesados en la defensa de la vida han entregado información científica que demuestra que la vida no inicia a las 12 semanas sino al momento de la concepción, y eso es lo que se pretende que sea analizado en los foros, que las mujeres informen qué es lo que sienten en su vientre durante las primeras 12 semanas de gestación y definir si no hay vida en ese tiempo.

Indicó que ya se tiene un cronograma establecido para realizar los foros en todas las regiones del estado, “nosotros no pedimos que se consulte, porque la vida no se consulta, nosotros queremos que se sensibilice y se reconozca que la vida inicia desde el momento de la concepción y no a las 12 semanas y con ello se establece que legalizar el aborto es legalizar la muerte”.