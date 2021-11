Niega apoyo Norma Otilia a escuela Indígena para instalar aulas

Más de 60 niños indígenas radicados en Chilpancingo no han podido regresar a clases presenciales en la escuela Gregorio Alvarado, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc, debido a que no tiene aulas y la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez les ha negado apoyo para poder parar instalarlas de manera temporal.

El director de Hipólito Hernández Ogendis, indicó que en esta comunidad realizaron la ceremonia de entrega de bastón de mando a la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez y ahí se le entregó la petición de apoyo para instalar tres aulas provisionales para que se pueda tener clases en tanto el Igife destina los recursos necesarios para la construcción de la infraestructura definitiva.

Recordó que el año pasado esta escuela tras 14 años de lucha logró el reconocimiento oficial como escuela intercultural bilingüe y es la única que tiene reconocimiento oficial en esta modalidad educativa en Chilpancingo, se le asignó la clave 12DPD0554Z.

Los pupitres están a la intemperie. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Destaco que las aulas que tenían fueron derribadas para la construcción de un muro de contención que permitiría nivelar el terreno para hacer la planeación de la infraestructura educativa definitiva.

Dijo que en esta colonia no se siente la presencia de la autoridad municipal, pues la presidenta les firmó de recibido y no hay una respuesta, también han acudido otros funcionarios de menor nivel que les preguntan que requieren, que necesidades tienen, pero sólo se llevan las demandas y no atienden nada.

“El único que regresó fue el regidor Iván Galíndez que trajo una tonelada de cemento, todos los demás incluida la presidenta no han respondido nada de lo que se les pidió”.