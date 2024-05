Marea roja no representa riesgo de consumir mariscos en Acapulco

El Director de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, Alfredo Lacunza de la Cruz reveló que no se ha notificado la prohibición de moluscos ante la presencia de Marea Roja ya que las toxinas no superan el nivel de riesgo.

Explicó que dicho fenómeno se presenta debido al calentamiento de las aguas del mar, por lo que llega a darse ese teñido en color rojo y un olor muy marcado.

“Es una percepción de un cierto olor del mar, pero no es algo que tenga que alarmar a la gente, las playas están limpias y la gente puede consumir cualquier tipo de alimento ya sean moluscos o pescados, de eso no tenemos un alertammiento cuando se llega a dar algo así la Cofepris o la Secretaria de Salud donde prohíben ahorita no hay nada de eso”.

De acuerdo a especialistas, el fenómeno no genera algún tipo de riesgo para la población por lo que las actividades en el lecho marino, podrán realizarse de manera normal.

Marea roja en playas de Acapulco no representa riesgo de consumir mariscos. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Lacunza de la Cruz mencionó que solo están muy pendientes de lo que es el Mar de Fondo, sin embargo, destacó que no hay nada de que alarmarse ya que es una cuestión que siempre prevalece después de una gran afluencia de visitantes.

Este fenómeno continúa en Acapulco registrando tres semanas seguidas, esto es algo recurrente durante estas fechas, ya que previo a la temporada de lluvias se reporta dicho fenómeno, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, Marina y capitanía del puerto.

Agregó que la Marea Roja sólo se presenta en algunos puntos de la bahía y se mantiene desde el mes de mayo y hasta el mes de agosto podría seguirse registrando.









