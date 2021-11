No se puede gobernar con ocurrencias: MC

Un municipio no se puede gobernar con ocurrencias dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco, al criticar a la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, por evadir su responsabilidad de garantizar la seguridad de los capitalinos.

Esto porque hace unos días, la alcaldesa habría declarado públicamente que la seguridad no depende de las instituciones sino de los ciudadanos, lo que le ha generado cuestionamientos sobre si conoce la Ley Orgánica del Municipio Libre o el Bando de Policía y Buen Gobierno.

En ese sentido, el dirigente del partido naranja se sumó a estas críticas al recordar que la o el presidente municipal es el primer responsable de la prevención del delito en sus municipios.

Por lo que consideró que no se puede gobernar con ocurrencias y lamentó que los servidores públicos no se preocupen en prepararse para no cometer este tipo de anacronismos.

Wences Carrasco refirió que resulta aún más lamentable que Chilpancingo en estos momentos sea la ciudad con mayor índices de violencia y por tanto, se requiere de una mayor coordinación con el gobierno federal y el estado.

"Pero eso que se pida a los ciudadanos que se hagan responsables de la seguridad, es un error y podría interpretarse de que está pidiendo a la población que se arme, lo que convertiría a la capital en tierra de nadie", apuntó.