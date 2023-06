Marchan mujeres para exigir castigo contra presunto agresor sexual y laboral

Colectivos de mujeres se manifestaron por calles de Chilpancingo para exigir a la Fiscalía General del Estado que dé trámite a denuncias que interpusieron al menos cinco mujeres jóvenes que fueron abusadas sexual y laboralmente por el propietario de una cafetería en el centro de Chilpancingo.

Las mujeres denunciaron que una de ella hace un año que interpuso la denuncia por violencia familiar equiparada dolosa, porque al no estar casados no se pudo tipificar como violencia intrafamiliar, producto de la querella se emitió una orden de restricción para el agresor, pero más allá de eso no se ha tenido ningún movimiento en la carpeta de investigación.

Señaló que después de que el día viernes anunciara públicamente que realizarían esta movilización, desde la fiscalía le enviaron un mensaje de texto solicitándole que se presente a ese lugar para revisar su caso.

La joven de 20 años fue pareja del propietario de la cafetería Smart Coffeeshop, de nombre Francisco, este sujeto que le dobla la edad cometió abusos tanto en lo familiar como en lo laboral, pues ella llegó al sitio como empleada del comercio.

Otra joven denunció que mientras era trabajadora del establecimiento fue invitada a otro lado por el propietario quien presumiblemente puso una droga en su bebida que la hizo perder el conocimiento y fue abusada sexualmente, sin embargo por temor no puso la denuncia de inmediato y cuando tuvo el valor en la Fiscalía se la rechazaron por el tiempo que había pasado.

Las jóvenes Adriana Miranda Flores, y Adami Mejía, señalaron que además de las denuncias formales hoy están haciendo denuncias públicas para que no se sigan registrando casos de agresores impunes.

Las manifestantes acusaron que la Fiscalía se niega a investigar. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Establecieron que sus casos debieran ser ejemplo para que muchas jóvenes tomen precauciones y no se dejen amenazar, que no estén solas y busquen acompañamiento para no ser víctimas de agresores.

Explicaron que en este momento cinco mujeres de entre 18 y 25 años han denunciado haber sido víctimas del abusador, y saben que existen al menos otras 8 con las que no tiene contacto, porque la cafetería sólo es un modus operandi del agresor que contrata a mujeres jóvenes para aprovecharse de su posición de patrón.

Detallaron que lamentablemente en la fiscalía se está protegiendo a este agresor porque su familia tiene contactos de muy alto nivel con personas que han sido magistrados y funcionarios de gobierno, por eso la necesidad de hacer público su caso para que el tema se visibilice y otras mujeres que estén en la misma situación no permitan seguir siendo víctimas de agresores sexuales o laborales.