Marchan en contra del maltrato animal

De manera simultánea en Acapulco y Chilpancingo marcharon en contra del maltrato animal y exigieron al gobierno del estado y municipio que se aplique la Ley 491, pues Guerrero es una de las entidades a nivel nacional con la marcha ciudadana a favor del derechos por los animales partió del asta bandera y concluyó en la plaza Quebec a la altura de la zona turística de la Diana donde cerraron la vialidad por media hora y lanzaron consignas en contra de los maltratados y que las autoridades apliquen la ley de bienestar animal.

Daniela Moreno, presidenta de colitas costeñas dijo que es triste que Guerrero es uno de los estado con mayor índice de maltrato animal a nivel nacional.

“Aquí en Guerrero no se persigue a los maltratador de animales, no hay cárcel para maltratador de animales y no sabemos si ha habido multas y es lamentable”. Local Exigen que en Guerrero se aplique castigo a quien maltrate animales

Asimismo dijo que el caso del perrito Stitch en Chilpancingo, sigue sin aplicarse la ley y el maltratador, quien lo golpeó y lo mató a palazos todo por robarse un pan sigue libre y vendiendo.

“ Exigimos a las Autoridades estatal y municipal que se aplique la ley de Bienestar Animal, tenemos el caso de Stitch,tenemos el caso del burrito Manolin que sigue en la isla de la Roqueta a pesar ya se dictaminó por parte del consejo de bienestar animal de Semaren, que el burro tiene que ser retirado de la Roqueta porque no es su hábitat”.

Ante la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hace una semana adelantó que contempla la Reformar el artículo 4 de la Constitución Política para proteger la vida de los animales, Daniela Moreno dijo que es importante porque muchas leyes se ven bloqueada porque la Constitución no tiene catalogada a los animales como seres sintientes.

La caminata culminó en la glorieta de la Diana. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Por su parte, Wendy Santana presidenta de hogar temporal Hotepa dijo que hace falta que se aplica la Ley de Bienestar Animal

y hace falta funcionarios que realmente se comprometan con los ciudadanos y que cumpla con esas promesas que hacen de que van ayudar a los animales.

Hizo un llamado a la ciudadanía a cada haga conciencia y que eduquen a las nuevas generaciones de que los animales son seres sintientes y en la medida de que se erradique el maltrato a los animales se va a estar estar radicando el maltrato hacia el ser humano.

Durante la marcha ciudadana a favor del derecho de los animales participaron también participaron jóvenes y niños que con gritos exigían la aplicación de la ley de bienestar animal y cárcel para los maltratadores.