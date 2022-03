Las mujeres sí valen y ya no quieren seguir siendo subyugadas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, mujeres de los medios de comunicación, de educación e indígenas, en diversas participaciones aseguraron que si valen en todo y ya no quieren seguir siendo subyugadas.

El reto es seguir empoderando a las mujeres en los espacios políticos y educativos. Al tiempo en que manifestaron su rechazo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, donde las familias venden a sus niñas con fines matrimoniales, ya que hoy en día está penado recibir dinero a cambio de entregar tu hija a personas que con el tiempo le vayan a dar una mala vida.

En un primer momento, las periodistas de esta región de la montaña Briselda de Jesús Flores, Carmen González Benicio y Antonia Ramírez Marcelino; así como la presencia de Aremy Rodríguez Santiago, hablaron sobre los retos y desafíos para el reconocimiento pleno de sus derechos, donde hablaron sobre la igualdad y equidad, donde destacaron que la lucha no era visible, hasta que se presentaron los actos violentos para que se les tomara en cuenta a través de los medios de comunicación.

Antonia Ramírez, periodista indígena destacó la lucha de las mujeres de Ocotequila, que culminó con la elección extraordinaria del pasado 13 de febrero, donde por primera vez más de 500 mujeres eligieron a su comisario municipal.

Juana Jerónimo Cristino, mixteca de la comunidad de Cuatzoquitengo del municipio de Malinaltepec, ex comisaria municipal dijo que muchos hombres hablan de la igualdad y no quieren reconocer la participación de las mujeres. Critican a las mujeres si llegan a ser comisarias no le podrán cumplir al pueblo, ya que la mujer solo sirve para moler. Lo cierto es que las mujeres si son capaces y son honestas en las funciones públicas, así lo demuestran en los hechos.

Nicolasa Genaro Camilo, indígena tlapaneca ex delegada de la colonia Camilo, anexo de San Miguel del Progreso, comentó que en los hechos las mujeres no deben permitir que los hombres no deben porque estar encima de todas las decisiones.

Martina Gálvez Salazar, supervisora escolar de la comunidad indígena mixteco de San Juan Huexoapan y electa delegada de educación de la montaña alta, aseguró que la mujer indígena siempre ha luchado contra las desigualdades sociales y de los usos y costumbres.

Las mujeres indígenas, refirió que han sufrido maltrato por su condición de no hablar el español, eso los ha llevado a ser desafiantes para lograr sus propósitos.

Finalmente destacaron que hay costumbres que dañan y lastiman, por lo que es urgente el impulso de una educación equitativa, pero sobre todo hay que seguir luchando en todos los ámbitos.