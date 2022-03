Hay 18 mujeres extraviadas en Acapulco

La presidenta de la Asociación Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, María Emma Mora Liberato dijo que dentro de su colectivo actualmente tienen registrado 148 personas desaparecidas de las cuales 18 son mujeres.

Detalló que durante su búsqueda han localizado a 22 mujeres con vida y 9 sin vida.

Son más las mujeres las que buscan a sus desaparecidos que los hombres, “en algunos casos los esposos abandonan a las esposas, ellas algunas son amas de casa y siguen en la búsqueda y no paran”, destacó.

Mora Liberato detalló que se está trabajando con la nueva administración con la fiscal de feminicidios para que se pueda tipificar como feminicidio no como homicidio doloso las muertes de las mujeres.

Lamentó que algunas familias son amenazadas por buscar a sus desapercibidos y no denuncian por temor, sin embargo, pese a ello no desisten “esas personas que nos hacen el mal nos amenazan con decirnos si seguimos buscando le puede pasar algo a otros familiares, entonces ellas se detienen, no hacen presencia pero seguimos buscándolos”.