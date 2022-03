Marchan mujeres en Acapulco por la igualdad de género

En repudio a la violencia y con un llamado a la igualdad de género, Integrantes de colectivos feministas marcharon por la zona turística de Acapulco para conmemorar el Día Internacional de la Mujer donde vandalizaron el monumento de Mahatma Gandhi y el parque Papagayo.

Muy puntuales las mujeres aglutinadas a diversos colectivos feministas arribaron a la Diana Cazadora y marcharon en dirección al Asta Bandera donde vestidas de negro, morado y verde donde se concentraron en el acceso que da a la playa El Morro.

Quienes ocultaron sus rostros con capucha realizaron pintas con aerosol en el monumento Mahatma Gandhi, la Diana Cazadora, en paredes de centros comerciales y sobre la carpeta asfáltica, el parque Papagayo, el cual cerraron y arrojaron bombas de humo de diferentes colores.

Este año, se observó a más mujeres que en años anteriores, pero sobre todo un número importante de niñas quienes con pancartas en mano exigieron respeto y no ser tocadas.

Con tambores, panderos y matracas gritaron consignas “ni una más, ni una más ni una asesinada más, somos malas podemos ser peores, sin clientes no hay trata, si el policía no me cuida, me cuidan mis amigas, el que no brinque es macho”, entre otras.

Al llegar al Asta Bandera realizaron un mitin donde exigieron seguridad, libertad y justicia.

Reclamaron a los gobiernos estar lejos de trabajar en conjunto y actuar a favor de las mujeres y las niñas, “de nada nos sirve a nosotras que los que están en el poder se paren con un pañuelo color naranja porque solo miran desde su apatía e ignorancia no miran desde las calles, desde la lucha, desde la resilencia”.

Destacaron que los discursos siempre promueven el borrado de las mujeres de la historia “se necesitan acciones afirmativas, transversales con un enfoque de género e intercepcional. La lucha está en los hogares, en los trabajos y en las calles, no somos débiles, somos fuertes e independientes.

Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco Colectivos feministas marcharon sobre la Costera en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

En las pancartas se pudieron leer diferentes llamados como “ni sumisa ni callada, mujer fuerte y empoderada, si nos tocan a una respondemos todas, no quiero sobrevivir quiero vivir, las niñas no sé tocan, juntas somos revolución, no nací mujer para morir por serlo, somos el grito del que ya no tiene voz, maternidades deseadas, aborto libre, no estamos todas falta Itza, soy la futura maestra de las niñas que no vas a tocar.

El 8 de marzo, jornada en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una fecha clave en la agenda feminista, en dónde demandan la aprobación del aborto, espacios públicos igualitarios, respeto a los derechos laborales, sexuales y a una vida libre de violencia.