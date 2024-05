Ayuntamiento fumiga y abatiza panteones de Acapulco

Previo al inicio de la temporada de lluvias y huracanes de este año y al festejo del Día de las Madres este próximo diez de mayo, personal de la dirección de Salud Municipal, redoblaron las acciones de fumigación y abatización en los panteones de Acapulco.

Las brigadas de trabajadores del sector salud, acudieron al panteón de la colonia Garita, donde realizaron una fumigación total de la zona, así como la abatización de floreros y bóvedas para disminuir todo tipo de riesgo de proliferación del mosquito aedes aegypti que es el transmisor de zika, dengue y chikungunya.

Lea también: Guerrero continúa con casos de dengue; 53 en la última semana

A las acciones preventivas contra estas enfermedades endémicas, se sumó el personal del departamento de Vectores del municipio, quienes colocaron abate en cubetas, piletas y floreros del camposanto para erradicar larvas de moscos trasmisores, esto también ante el arribo de miles de visitantes que se esperan para el próximo Día de las Madres.

Cabe destacar que esta campaña de prevención de dengue, se empezó hace una semana en el panteón El Quemado y El Palmar, y en los próximos días previo al festejo de las madres, se fumigara en su totalidad le Panteón de Las Cruces considerado el más grande tanto en bóvedas como en extensión.

Personal de la dirección de Salud Municipal, redoblaron acciones de fumigación y abatización en panteones de Acapulco. /Foto: Cortesía @AcapulcoGob

Estado Guerrero confirma cinco decesos por dengue en lo que va del año

Indicaron que los trabajos de preventivos a estas enfermedades, se están desarrollando en los cuatro panteones que administra el municipio, sin embargo se recorrerán también todos los camposantos de la ciudad para fumigarlos y abatizarlos.

A las y los ciudadanos se les exhorta a seguir cada una de las recomendaciones que de el personal del sector salud, como el de voltear y tapar recipientes donde se pueda almacenar agua, debido a que estos pueden convertirse en criaderos de mosco.

Asimismo se debe de deshacerse de cacharros y limpiar patios para evitar la reproducción del mosquito, llantas viejas, así como abatizar pilas, tambos, tinacos donde se tenga almacenada agua.

Si visitarán algún panteón por las festividades se les pide, no dejar recipientes que acumulen agua, no retirar el abate de los floreros que ya fue colocado por la dirección de Salud, recolectar su basura y no dejar botellas o tapaderas donde se pueda estancar el agua.