Invaden nuevamente el Parque Nacional El Veladero

Nuevamente fue invadida una zona del parque Nacional El Veladero, área protegida por orden federal en la colonia Chinameca, en donde ya construyeron unas techumbres con lámina y madera.

Los vecinos reportaron a este medio informativo que desde hace unos días se observó a personas acarreando plantas y material para construir una casa de madera, además de meter maquinaria para abrir más caminos.

Cabe mencionar que a finales del año 2021, se colocaron sellos de clausura total del inmueble por carecer de la autorización que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de impacto ambiental y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Después de que autoridades estatales y locales, con apoyo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, y la Policía Estatal desalojarán a las personas mantuvieron por meses la zona bajo cuidado policial, sin embargo, actualmente no se encontraba resguardada.

En su momento se informó que el sector ambiental no permitiría ningún tipo de invasión en las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) no obstante, no ha sido así.

El predio en cuestión consta de más de 64 mil metros cuadrados y se encuentra entre los límites de la Reserva Nacional protegida.