Fiscalía de Guerrero “es una gerencia de carpetas de investigación”: MC

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana reveló que “ha sido nulo” el avance de la carpeta de investigación que presentó en la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que la noche del pasado 6 de febrero fue atacado cuando circulaba por la Autopista del Sol.

En ese hecho, el regidor de Acapulco con licencia, regresaba de la ciudad de México al puerto luego de sostener encuentros con la dirigencia nacional de su partido y era acompañado por colaboradores a quienes amenazaron con armas de fuego, ataron y golpearon en un paraje de esta vía de comunicación. Además les robaron la camioneta, celulares y otros objetos de valor.

A 20 días del suceso, López Galeana señaló en entrevista colectiva que la FGE no le ha dado a conocer ningún avance de la indagatoria y lamentó que la representación social se haya convertido en una “gerencia administrativa” de carpetas de investigación.

Lea también: Líder de MC condena los hechos que sufrió en la Autopista del Sol

"El avance ha sido nulo, no tenemos información respecto a dónde está la unidad que nos quitaron, mucho menos tenemos información referente a quiénes fueron las personas que hicieron esto y lamento decirlo así, pero la Fiscalía hoy es una gerencia de carpetas de investigación, una gerencia administrativa, no vemos, no percibo yo una Policía Investigadora haciendo su papel, no veo a una Fiscalía siguiendo la línea de investigación, lo lamento mucho, pero desde el incidente hasta hoy yo no he tenido mayor comunicación con ellos", señaló

Acompañado por la Regidora July Peláez Victoriano, a quién presentó como nueva Secretaria Estatal de asuntos municipales de MC por acuerdo de la dirigencia nacional de su partido, López Galeana lamentó que no se tengan avances al tema de la agresión que sufrió en la Autopista del Sol y preguntó ¿Qué le puede pasar a un ciudadano común y que es víctima del crimen en Guerrero?.

Estado Condiciones de seguridad en Guerrero no son las mejores para elecciones: INE

Insistió que la FGE es “inoperante” y señaló que está situación propicia el grave problema de la impunidad en Guerrero que, va de la mano con “la inseguridad” “y esto implica que hasta cierto grado tengamos desconfianza de las autoridades”.

"Yo lamento mucho tener que decirlo pero veo una Fiscalía inoperante en Guerrero. El grave problema de Guerrero es la impunidad y la impunidad se da porque tenemos una Fiscalía que no está operando, yo no he recibido una llamada, no he recibido un seguimiento a la denuncia que interpusimos”, dijo.

Reconoció que “hay protocolos y procesos, pero lo vuelvo a insistir, el grave problema de Guerrero acompañado y paralelo a la inseguridad es el alto índice de impunidad y esto se da porque la Fiscalía solo abre y abre y abre carpetas de investigación que parecieran más un proceso administrativo que operativo", aseguró.

¿No se le está dando seguimiento entonces por parte de la Fiscalía a este señalamiento que hiciste?

“Lo que describo es que a mí no se me ha comunicado que haya un seguimiento, puede ser que esté equivocado y que en efecto sí se esté investigando, estén haciendo todo un protocolo y un proceso, pero a nosotros no nos han comunicado en absoluto nada", comentó.

Al dirigente de MC se le cuestionó respecto al pacto de paz o de no agresión que realizaron grupos de la delincuencia organizada en la zona Centro, Sierra y Tierra Caliente de Guerrero, sin embargo señaló que de ese tema prefería no opinar.

“Me voy a reservar mi opinión respecto al pacto, la verdad que formal y oficialmente yo no puedo declarar sobre el pacto de la delincuencia, lo que sí puedo decir es que nosotros siempre vamos a estar a favor de la paz”, mencionó.